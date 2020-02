Vướng nợ nần, hai người phụ nữ ở Tuyên Quang dựng chuyện bị cướp tài sản

Sáng 22/2/2020, thông tin với phóng viên Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an TP. Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã và đang xử lý 2 trường hợp tung tin báo giả bị cướp tài sản đến cơ quan công an.



Trường hợp mới đây, ngày 19/02, công an thành phố tiếp nhận trình báo của chị Phan Thị T, trú tại xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang về việc khoảng 10h ngày 19/02/2020, chị này bị 2 đối tượng khống chế dùng bình xịt thuốc mê vào mặt làm chị T., ngất đi và cướp 1 xe mô tô Honda Wave Alpha tại khu vực đường bê tông giao với đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 3, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang.

Qua xác minh, mới đây Công an TP. Tuyên Quang đã làm rõ: Do thiếu tiền chị T đã mang xe mô tô Honda Wave Alpha để bán lấy tiền trả nợ, do sợ chồng biết về việc bán xe nên chị T đã trình báo việc bị cướp xe mô tô nêu trên. Tại Cơ quan công an, chị T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam đoan sẽ không tái phạm.

Chị T, khai nhận đã trình báo thông tin giả mạo.

Trước đó ngày 23/12/2019, chị Nguyễn Thị Hải V, trú tại phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang cũng đến Công an TP. Tuyên Quang trình báo về việc bị 1 đối tượng nhờ đi xe rồi dùng bình xịt vào mặt sau đó cướp số tiền 1,3 tỷ đồng tại khu vực cầu Tân Hà thuộc phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang.

Công an TP. Tuyên Quang xác minh làm rõ tương tự như trường hợp trên, do thiếu tiền để trả nợ nên chị V., đã trình báo tin giả đến Cơ quan Công an.

Hành vi của chị Phan Thị T. và chị Nguyễn Thị Hải V., đã vi phạm điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Công an TP Tuyên Quang đã xử lý hành vi vi phạm đối với chị Nguyễn Thị Hải V., và đang củng cố hồ sơ xử lý đối với chị Phan Thị T. đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng ngày 24/1/2020, tại huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) cũng xảy ra trường hợp tương tự, khi người đàn ông không có tiền về quê ăn Tết nên đã tự rạch tay rồi dựng lên chuyện bị cướp.

Cụ thể, vào hồi 19h30 ngày 23/01/2020 (tức 29 tháng Chạp), Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Ph, SN 1984, trú tại xã Hưng Long về việc anh bị cướp tài sản trên đường về quê ăn Tết. Phú khai báo, trên đường đi làm từ Hà Nội về nhà ở khu Đồng Bành thuộc xã Hưng Long, thì bị một đối tượng chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu làm Ph., ngã ra đường.

Anh Ph., tự rạch tay và dựng lên chuyện bị cướp.

Tiếp đó các đối tượng còn dùng dao đâm và làm rách cánh tay trái của Phú rồi cướp đi số tiền 28.000.000 đồng. Nội dung trên sau đó còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội facebook gây hoang mang dư luận.

Đến 22h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã đấu tranh làm rõ: Do Ph., đi làm xa nhưng không có tiền đem về cho vợ nên đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái và cắt ở phần cánh tay áo bên trái để báo bị cướp nhằm che giấu việc không có tiền đem về nhà.

Tất cả những trường hợp khai báo thông tin không chính xác tới cơ quan công an đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.