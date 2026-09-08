Vào ngày 6/9, Vương Nhất Bác đã gặp tai nạn khi tham gia chặng đua China GT Thượng Hải. Nam diễn viên buộc phải bỏ cuộc sau khi chiếc xe số 85 của anh bị xe số 116 đâm từ phía sau. Hội đồng Trọng tài của giải sau đó đã xem xét toàn bộ bằng chứng video và lắng nghe ý kiến của các bên. Kết luận cuối cùng là tay đua số 116 phải chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ tai nạn, trong khi Vương Nhất Bác không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Mặc dù Ban tổ chức giải đã đưa ra phán quyết, nhưng chưa công khai video đầy đủ từ nhiều góc quay của vụ va chạm. Chính vì vậy, nhiều fan đã yêu cầu Ban tổ chức điều tra toàn diện lại vụ tai nạn của Vương Nhất Bác, công khai video đầy đủ, chưa qua cắt ghép, bao gồm cả góc quay từ camera trên xe phía sau, nhằm đối chiếu với kết luận trọng tài, tái hiện toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo lập luận của fan, việc minh bạch vụ việc hạn chế những suy đoán và tin đồn nhắm vào Vương Nhất Bác, đồng thời bảo vệ quyền lợi của tay đua cũng như uy tín của giải đấu.

Cận cảnh vụ va chạm của Vương Nhất Bác tại chặng đua China GT Thượng Hải. Clip: Weibo

Nhiều fan đã yêu cầu Ban tổ chức điều tra toàn diện lại vụ tai nạn của Vương Nhất Bác, công khai video đầy đủ, chưa qua cắt ghép, bao gồm cả góc quay từ camera trên xe phía sau, nhằm đối chiếu với kết luận trọng tài, tái hiện toàn bộ diễn biến vụ việc. Ảnh: Weibo

Đến nay, phía Ban tổ chức chặng đua China GT Thượng Hải chưa phản hồi lại yêu cầu của một bộ phận fan Vương Nhất Bác. Trên mạng xã hội, việc fan Vương Nhất Bác yêu cầu điều tra toàn diện vụ việc đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng fan Vương Nhất Bác đang "làm quá", trong khi đó fan của nam diễn viên khẳng định đây là hành động bảo vệ danh tiếng và quyền lợi của thần tượng.

Có nhiều tranh cãi quanh việc fan Vương Nhất Bác yêu cầu điều tra toàn diện vụ việc. Ảnh: Weibo



Không chỉ là diễn viên hay ca sĩ, Vương Nhất Bác còn được biết đến là 1 tay đua mô tô chuyên nghiệp. Đối với Vương Nhất Bác, đua xe không đơn thuần là một sở thích bộc phát hay một hình thức giải trí, mà đó là một niềm đam mê thực thụ anh theo đuổi.

Chính thức gia nhập bộ môn đua xe mô tô chuyên nghiệp dưới màu áo của đội đua Yamaha ZQ Racing vào năm 2019, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chứng minh bản lĩnh của mình. Ngay tại giải vô địch đua xe đường trường châu Á (ARRC) tổ chức tại Chu Hải, Trung Quốc, anh đã xuất sắc giành vị trí quán quân ở hạng mục dành cho tân binh và xếp thứ hạng cao chung cuộc ở bảng đấu chuyên nghiệp.

Những tưởng đó chỉ là hào quang may mắn của một nghệ sĩ lấn sân, nhưng những chặng đua khắc nghiệt tiếp theo đã khẳng định năng lực thực sự của anh. Bất chấp lịch trình quay phim, làm việc dày đặc đến kiệt sức, nam diễn viên vẫn duy trì cường độ tập luyện khắc nghiệt, không ngại ngã xe, trầy xước hay chấn thương. Tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản", sự máu lửa và quyết tâm bứt phá đến cùng trên đường đua tốc độ đã giúp Vương Nhất Bác giành được sự nể trọng từ giới chuyên môn và cộng đồng tay đua quốc tế.

Không chỉ là diễn viên hay ca sĩ, Vương Nhất Bác còn được biết đến là 1 tay đua mô tô chuyên nghiệp. Ảnh: Evisu

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, bắt đầu chặng đường nghệ thuật từ năm 2014 khi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam UNIQ trực thuộc Yuehua Entertainment. Sở hữu kỹ năng vũ đạo thượng thừa, Vương Nhất Bác nhanh chóng khẳng định vị thế và từng đảm nhận vai trò cố vấn vũ đạo cho chương trình sống còn ăn khách Street Dance of China, nơi anh dẫn dắt đội của mình giành chức vô địch nhiều mùa giải liên tiếp. Các sản phẩm âm nhạc solo của anh như Fire hay Ready Set Go luôn đạt doanh khủng và càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc.

Không dừng lại ở âm nhạc, Vương Nhất Bác chuyển mình xuất sắc sang lĩnh vực diễn xuất, vươn lên hàng ngũ sao hạng A thông qua loạt tác phẩm đình đám Trần Tình Lệnh, Hữu Phi, Phong Khởi Lạc Dương, Băng Vũ Hỏa, Vô Danh, Nhiệt Liệt... Nam diễn viên nhận về nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh danh giá, chứng minh thực lực diễn xuất ngày càng chín muồi. Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn là "con cưng" của hàng loạt thương hiệu xa xỉ tại thị trường Trung Quốc.

Vương Nhất Bác vươn lên hàng ngũ sao hạng A nhờ tác phẩm Trần Tình Lệnh. Ảnh: Weibo

Anh hiện là 1 trong những "lưu lượng" hàng đầu Cbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo