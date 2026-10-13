Giữa chuyến thăm cấp nhà nước tới Phần Lan, Vương hậu Letizia (Queen Letizia) của Tây Ban Nha tiếp tục lấy trang sức từ kho lưu trữ hoàng gia, lần này là chiếc trâm hình chiếc nơ bằng platinum đính kín kim cương nhỏ. Món đồ từng được mẹ chồng bà, Vương hậu Sofia (Queen Sofia), cài thường xuyên trong các sự kiện lớn của thập niên 1970, và chính Letizia cũng từng chọn nó cho buổi tiếp tân tại Cung điện Buckingham năm 2023. Hơn ba năm sau, bà mang chiếc trâm ấy ra với một vẻ ngoài kín đáo hơn hẳn.

Trang sức hoàng gia có cái hay là món nào cũng mang theo một đoạn ký ức, và Vương hậu Letizia dạo này có vẻ rất thích lục lại những ký ức ấy. Sau Spanish Floral Tiara hồi tuần trước, đến lượt một chiếc trâm nơ nhỏ nhắn xuất hiện, với người từng rất ưa chuộng nó chính là mẹ chồng bà.

Chiếc nơ platinum từng đồng hành cùng Vương hậu Sofia trong những dịp trọng đại

Theo Harper's Bazaar, chiếc trâm làm bằng platinum, dáng chiếc nơ và phủ kín những viên kim cương trong nhỏ xíu. Đây từng là món đồ yêu thích của Vương hậu Sofia, người thường cài nó cùng dải băng huân chương hoàng gia trong các sự kiện lớn của thập niên 1970.

Letizia không phải lần đầu mang chiếc nơ này. Ngày 5/5/2023, bà cài nó tới buổi tiếp tân ở Cung điện Buckingham trước lễ đăng quang của Vua Charles III, trên một chiếc váy xanh chanh nổi bật. Đến ngày 7/10/2026, cũng chiếc trâm ấy được ghim lên bộ suit chân váy màu xanh navy trong một hoạt động khác ở Phần Lan. Cùng một món trang sức nhưng không khí khác hẳn, một bên rực rỡ, một bên nhã nhặn.

Bộ suit navy và những điểm nhấn đỏ rượu vang

Ở lần xuất hiện mới, Vương hậu Letizia chọn áo vest và chân váy midi màu xanh navy, phối cùng đôi bốt da cao cổ gót nhọn màu đỏ burgundy. Chiếc túi xách tay quai xách "Noor" của thương hiệu JW PEI cũng cùng tông đỏ rượu vang đậm, và Harper's Bazaar nhận xét mẫu túi này có mức giá khá dễ chịu. Điểm cuối cùng là đôi khuyên tai kim cương hình giọt nước, một trong những cặp bà ưa chuộng.

Với chị em mặc đồ công sở mùa thu, công thức này khá dễ học. Tông navy làm nền, một sắc đỏ rượu vang lặp lại ở giày và túi cho bộ đồ thêm ấm, rồi để chiếc trâm làm điểm sáng duy nhất ở phần thân trên. Harper's Bazaar cũng lưu ý bà chọn cách mặc tiết chế hơn nhiều so với bộ váy xanh chanh năm 2023.

Chưa đầy hai tuần, ba bộ trang sức có lai lịch hoàng gia

Chiếc nơ chỉ là mắt xích mới nhất. Tuần trước, Vương hậu Letizia đội Spanish Floral Tiara, chiếc vương miện phủ kín kim cương do Quốc vương Alfonso XII đặt làm năm 1879, kèm váy màu xanh phấn của Carolina Herrera và đôi khuyên tai kim cương chaton của Vương hậu Victoria Eugenie (Queen Victoria Eugenie) từ năm 1906. Vài ngày sau, bà đeo lại đôi khuyên tai ấy cùng cặp vòng tay kim cương bản rộng, vốn từng là một phần của chiếc vương miện, cũng thuộc bộ sưu tập của Vương hậu Victoria Eugenie, tới buổi dạ tiệc ở Phần Lan.

Theo Euronews, chuyến thăm diễn ra từ 5 đến 7/10 và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của hoàng gia Tây Ban Nha tới Phần Lan sau 37 năm. Lần gần nhất là năm 1989, khi Quốc vương Juan Carlos I và Vương hậu Sofia sang thăm. Tối 6/10, Quốc vương Felipe VI và Vương hậu Letizia dự quốc yến tại Phủ Tổng thống ở Helsinki do Tổng thống Alexander Stubb và phu nhân Suzanne Innes-Stubb chủ trì. Theo Hello!, bà mặc chiếc váy nhung đen ôm dáng của Felipe Varela, lần đầu diện năm 2017, không đội vương miện mà chọn trâm hoa, khuyên tai và đôi vòng tay kim cương.

Vậy là chiếc trâm từng thuộc về Vương hậu Sofia lại xuất hiện trong chuyến đi nối tiếp chính chuyến thăm của bà 37 năm trước. Đó là một sự trùng hợp đẹp, dù chưa có thông tin nào cho biết đây là chủ ý của Letizia. Điều chắc chắn là bà đang dùng trang sức rất khéo, không cần món mới, chỉ cần món có câu chuyện và biết đặt nó vào đúng bộ trang phục.

Theo Harper's Bazaar, Euronews, Hello!