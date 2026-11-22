Vua Charles III và Vương hậu Camilla cùng dự chương trình Royal Variety Performance 2026 tại London. Nhà vua mặc lễ phục đen với nơ bướm, còn Vương hậu chọn một thiết kế Dior haute couture thêu hoa trên nền nhung. Bà cùng nhà vua gặp Hazel Kaye, nữ nghệ sĩ 100 tuổi từng đi biểu diễn phục vụ binh sĩ trong Thế chiến II. Đêm diễn thường niên gây quỹ cho Royal Variety Charity, tổ chức hỗ trợ những người làm việc trong ngành giải trí.

Một chiếc váy xanh navy, ba chất liệu tạo điểm nhấn

Chiếc váy dài của Camilla đi cùng áo choàng phủ vai, kéo xuống gần gấu váy. Cả hai giữ cùng tông xanh navy, còn những bông hoa thêu nhỏ tạo điểm nhấn trên nền nhung. Bà cầm một chiếc ví satin xanh. Độ bóng của satin và ánh sáng từ trang sức làm bộ đồ có chiều sâu dù bảng màu rất gọn.

Camilla từng chọn công thức tương tự khi dự quốc yến tại Cung điện Versailles tháng 9/2023. Khi ấy, bà cũng diện đầm và áo choàng xanh sẫm của Dior, kết hợp với vòng cổ và vòng tay thuộc bộ sapphire của Vua George VI. Lần này ở London, điểm nhấn ở cổ gọn hơn. Qua ảnh tại sự kiện, Marie Claire nhận diện đôi hoa tai sapphire và một mặt dây sapphire viền kim cương đeo trên sợi dây mảnh. Hai chiếc vòng tay kim cương Cartier theo phong cách Art Deco từng thuộc về Vương thái hậu Elizabeth, mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II.

Cách phối này có thể áp dụng cho một buổi tiệc tối mà không cần đến váy áo cầu kỳ. Một chiếc đầm nhung xanh sẫm đi cùng ví satin đồng màu đã tạo được độ phong phú về chất liệu. Nếu váy có cổ thoáng, mặt dây nhỏ và đôi hoa tai cùng tông là đủ để hướng sự chú ý lên gương mặt.

Món quà của một người cha, từng xuất hiện ở chính đêm diễn này

Ngày 20/11/1947, Công chúa Elizabeth kết hôn với Philip tại Tu viện Westminster. Vua George VI tặng con gái một bộ trang sức gồm vòng cổ và hoa tai sapphire nạm kim cương. Sau này, Elizabeth cho rút ngắn vòng cổ để nó nằm sát hơn, rồi bổ sung một mặt dây có thể tháo rời. Chiếc vòng nhờ vậy có thể đeo theo nhiều cách qua các lần xuất hiện.

Điều thú vị là năm 1965, chính Nữ hoàng Elizabeth II từng đeo bộ sapphire này tại Royal Variety Performance, khi chương trình còn diễn ra ở London Palladium. Bà khi ấy phối vòng cổ và hoa tai với vương miện sapphire. Nhiều thập niên sau, Điện Buckingham chọn công bố lại bức chân dung bà đeo bộ trang sức này nhân dịp kỷ niệm 65 năm trị vì vào năm 2017.

Chuyên gia của hãng trang sức Steven Stone từng ước tính cả bộ trị giá khoảng 5 triệu bảng Anh , tương đương hơn 6 triệu USD theo mức quy đổi được báo chí dẫn khi đó. Ở Royal Albert Hall năm nay, Camilla chọn một vài món để phối với váy nhung Dior. Chúng xuất hiện đúng ngày 20/11, 79 năm sau lễ cưới mà Vua George VI dùng bộ sapphire ấy làm quà tặng con gái.

*Theo Marie Claire