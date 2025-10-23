Vui quên lối về cùng B.FEST 2025: Khám phá tất cả trải nghiệm hot nhất mà du khách không thể bỏ lỡ cuối tuần này

Một lễ hội mang hơi thở Châu Âu giữa lòng thành phố Cảng

B.FEST đã trở lại với phiên bản 2025, hứa hẹn bùng nổ năng lượng trong ba ngày 24, 25, 26/10/2025 tại Đường Trung Kiên, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Hơn cả một điểm hẹn hấp dẫn, B.FEST còn là hành trình văn hoá sống động, đưa du khách qua nhiều trải nghiệm độc đáo.

Check-in ngay photozone mô phỏng công trình gốc Manneken Pis

Bước đến lễ hội, du khách sẽ ngay lập tức được chào đón bằng khu chụp hình đậm chất văn hoá Bỉ. Photozone đài phun nước "Cậu Bé" - biểu tượng tinh nghịch và tự do của nước Bỉ, sẽ được tái hiện sinh động với chi tiết mô phỏng công trình gốc Manneken Pis trước không gian lễ hội ngập tràn ánh sáng. Đây chính là khởi đầu cho hành trình khám phá B.FEST cùng văn hoá, nghệ thuật và niềm vui hoà quyện thành trải nghiệm mở màn đầy ấn tượng.

Trải nghiệm vị giác độc đáo với khu bia và ẩm thực Bỉ trứ danh

Nổi bật nhất là khu trải nghiệm bia thủ công, quy tụ những thương hiệu danh tiếng với hàng chục dòng bia đặc trưng của xứ Bỉ. Mỗi loại bia đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo không chỉ chinh phục khẩu vị tinh tế mà còn mở ra một hành trình khám phá tinh hoa ủ men hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, màn trình diễn bartender tung hứng pha bia luôn là khoảnh khắc được mong đợi nhất. Những cú tung chai với kỹ thuật pha chế đầy điêu luyện sẽ tái hiện trọn vẹn tinh thần của văn hoá bia châu Âu và khiến khán giả không thể rời mắt.

Mãn nhãn với phục truyền thống Bỉ và thử tài với trò chơi giải trí tại sân khấu B.FEST

Năm nay, hình ảnh những nhân viên trong trang phục truyền thống Bỉ và Việt Nam sẽ góp phần làm bức tranh lễ hội thêm sinh động. Du khách có thể thoải mái chụp hình check-in cùng họ, lưu giữ những bức ảnh mang dấu ấn giao thoa văn hoá Đông – Tây – vừa độc đáo, vừa đậm tinh thần B.Fest.

Ngoài ra, lễ hội cũng hứa hẹn mang đến những hoạt động giải trí vui không giới hạn, nơi du khách ở mọi độ tuổi đều có thể cùng nhau thử thách khả năng nhanh nhạy và tinh thần đồng đội. Mỗi trò chơi đều được thiết kế để tạo nên những phút giây sảng khoái, tiếng cười giòn giã và niềm hứng khởi lan tỏa khắp không gian lễ hội.

Giải trí xả hơi cùng màn biểu diễn xiếc đường phố hấp dẫn

Ngoài khu ẩm thực và bia, B.FEST 2025 còn mang đến hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn. Du khách được tận hưởng không khí lễ hội sống động hơn bao giờ hết với màn biểu diễn xiếc đường phố cà kheo độc đáo quanh khuôn viên sự kiện. Song song với niềm vui hết mình, B.FEST 2025 còn lan tỏa thông điệp sống xanh thông qua các hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường. Mỗi khu vực đều mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên không gian lễ hội đầy hứng khởi. Đây cũng là điểm nhấn thể hiện tinh thần văn minh, trách nhiệm và bền vững - giá trị mà B.FEST luôn đề cao trong mọi mùa tổ chức.

Xả stress cực đã với âm nhạc và năng lượng trong đêm live show

B.FEST 2025 sẽ chào đón dàn nghệ sĩ tài năng gồm Anh Tú (Voi Bản Đôn), Dương Hoàng Yến, DJ FUNKTASTIX, DJ Alexa và Đạt Ozy. Những bản hit sôi động, những giai điệu tràn đầy cảm xúc sẽ tạo nên đại tiệc âm nhạc kết nối hàng ngàn người yêu lễ hội. Giữa ánh sáng lung linh, tiếng hò reo và hơi men lan toả, du khách sẽ cảm nhận rõ nét tinh thần châu Âu hoà quyện cùng sự nhiệt huyết, sôi nổi đặc trưng của người Việt – khép lại hành trình trải nghiệm bằng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Thông tin sự kiện

Lễ hội Văn hoá và Ẩm thực Bỉ lớn nhất Hải Phòng đang đến rất gần, hãy chuẩn bị sẵn sàng để bùng nổ cùng B.FEST cuối tuần này:

Thời gian: 24 – 25 – 26/10/2025

Địa điểm: Đường Trung Kiên, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng