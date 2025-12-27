"Vui Mở Tương Lai" của Jollibee Việt Nam vừa khép lại sau 1 năm thực hiện tại 300 trường THPT

Trong những năm trở lại đây, hình ảnh chú Ong Jollibee trở thành một trong những biểu tượng được giới trẻ nhận diện và yêu thích rộng rãi. Sự xuất hiện thường xuyên của chú Ong trong các hoạt động học đường, sự kiện cộng đồng và các hoạt động hướng đến thế hệ trẻ giúp xây dưng sự gắn kết cho thương hiệu. Jollibee Việt Nam từng thực hiện nhiều chương trình hướng đến sinh viên, điển hình như The Jolly Stars, Niềm Vui Âm Vang, The Jolly Tour.

"Vui Mở Tương Lai" là chuỗi hoạt động được Jollibee Việt Nam thiết kế như một sân chơi dành riêng cho học sinh THPT, đã đi qua 300 trường từ Bắc đến Nam thu hút hơn 490.000 học sinh tham gia. Tại mỗi điểm trường, khu vực tổ chức được chia thành các cụm trải nghiệm gồm trò chơi vận động, hoạt động trắc nghiệm Holland, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, khiến các học sinh thích thú. Học sinh chỉ cần tham gia trò chơi hoặc hoàn thành thử thách để nhận phần quà từ Jollibee, khiến khu vực sự kiện luôn đông đúc và tạo được bầu không khí hào hứng. "Chương trình vui và dễ tham gia, giúp tụi em có thêm thời gian chơi chung với bạn bè ngay trong sân trường," một học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ.

Bên cạnh phần trải nghiệm, chương trình còn trao tặng 470 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng mỗi trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua Ban Giám hiệu các trường. Đại diện một trường THPT tại miền Trung nhận xét: "Hoạt động này của Jollibee tạo thêm một điểm nhấn tích cực. Việc trao học bổng ngay tại buổi sinh hoạt giúp các em cảm nhận được sự quan tâm và có thêm động lực trong học tập."

Khép lại gần một năm triển khai, "Vui Mở Tương Lai" ghi dấu tại 300 trường THPT từ Bắc vào Nam, thu hút hơn 490.000 học sinh tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm và giao lưu. Với mô hình tổ chức linh hoạt, chương trình góp phần mang đến thêm một sân chơi mới trong đời sống học đường, đồng thời củng cố hình ảnh Jollibee như một thương hiệu gắn bó và đồng hành cùng giới trẻ.