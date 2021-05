Vừa xác nhận đang yêu Trương Hoàng Mai Anh, JayKii lại tung MV cô đơn buồn da diết

Tối 30/5, JayKii chính thức giới thiệu MV "Càng lớn càng cô đơn", sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau hơn hai năm vắng bóng. Khác với dự đoán của hầu hết khán giả về một chuyện tình buồn, MV được quay dưới dạng phim tư liệu ngắn với những thước phim "kể" câu chuyện của nhiều người trẻ Việt cô đơn tại 3 thành phố lớn - TP.HCM (Việt Nam), Tokyo (Nhật) và New York (Mỹ).

JayKii phát hành MV "Càng lớn càng cô đơn" sau khi công khai bạn gái.

Có người là sinh viên, người là vũ công, người là photographer, người là ca sĩ. Họ sống những cuộc đời khác nhau, nhưng dù ở một mình hay chốn đông người, chơi boxing dưới ánh bình minh hay lái xe giữa phố thị nhộn nhịp thì điểm chung là đều luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, dường như tách biệt với thế giới xung quanh.

Trong MV, JayKii không đóng vai chính dẫn dắt câu chuyện. Nam ca sĩ chỉ là một phần trong những mảnh ghép cô độc đó, không đặc biệt hơn họ và chẳng khác biệt họ là mấy - cũng trống rỗng, lẻ loi và không tìm thấy phương hướng trong cuộc sống. Nhìn những người trẻ trong MV chật vật với nỗi cô độc của chính mình mà dường như, mỗi chúng ta đều thấy bóng dáng của bản thân ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Có lẽ, sự cô đơn là không của riêng ai. Khi chúng ta trưởng thành và có những lo toan riêng, thật khó để tìm được một ai đó có thể chia sẻ hết nỗi lòng. Vậy nên cô đơn có lẽ vì thế mà cứ lớn dần theo thời gian.

Những ngày qua, việc JayKii công khai người yêu là Trương Hoàng Mai Anh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chính vì vậy khi JayKii bất ngờ tung ca khúc nói về nỗi cô đơn cũng khiến không ít người thắc mắc về lý do cũng như phản ứng của bạn gái.

Tuy nhiên, không để người hâm mộ phải đợi lâu, Trương Hoàng Mai Anh vừa chia sẻ MV trên trang cá nhân thể hiện sự ủng hộ bạn trai cùng caption hài hước: "Hôm nay bạn trai tôi ra MV. Tôi muốn lan tỏa năng lượng này cho mọi người. Proud of you my boy. Love you" cùng bình luận bên dưới: "Nhưng bạn trai tôi cô đơn vì ai đó chứ không phải tôi".

JayKii cũng nhanh chóng thả comment: "Lại luyên thuyên là giỏi". Phần đối đáp dễ thương của "đôi trẻ" khiến người hâm mộ vô thích thú và gửi nhiều lời chúc hạnh phúc đến cả hai.