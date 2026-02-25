Vừa túi tiền của khách, vàng mini 'nóng' dịp vía thần Tài 2026

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường vàng trong nước trở nên sôi động đón ngày vía thần Tài. Như thông lệ, giá kim loại quý liên tục tăng mạnh, hiện giá vàng miếng SJC đã vọt lên khoảng 184 -185 triệu đồng/lượng, khiến chi phí mua vàng ngày càng cao so với khả năng tài chính của nhiều người.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm vàng mini trọng lượng 0,05 - 0,1 chỉ lần đầu xuất hiện trên thị trường đã nhanh chóng thu hút khách vì giá phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm Tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ được niêm yết với giá 1,846 triệu đồng. Sản phẩm có 2 loại gồm tứ quý tròn và tứ quý chữ nhật. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm có hạn. Theo thông báo từ doanh nghiệp này, từ 24/2, tại các cửa hàng khu vực miền Nam, doanh nghiệp tổ chức bán trực tiếp tại cửa hàng với số lượng 200 sản phẩm/ngày/cửa hàng, thời gian mở bán từ 8h30.

Tại các cửa hàng ở Bắc Ninh và Hải Phòng, sản phẩm được bán trực tiếp với số lượng 80 sản phẩm/ngày/cửa hàng, thời gian mở bán từ 8h30.

Sản phẩm Tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ bán online tại Bảo Tín Mạnh Hải hết hàng. (Ảnh chụp màn hình)

Riêng tại các cửa hàng khu vực Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải dừng bán trực tiếp và chỉ mở bán online. Số lượng mở bán là 1.000 sản phẩm/ngày, thời gian từ 9h đến 15h.

Đáng chú ý, tại thời điểm 10h20 ngày 24/2/2026, khi truy cập vào web, tất cả các sản phẩm của Tiểu kim cát tứ quý thịnh vượng 0,1 chỉ đều đã trong tình trạng hết hàng.

Tương tự, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giới thiệu nhiều sản phẩm vàng 99,99% loại 0,1 chỉ với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm Disney, Doraemon, Hello Kitty...Giá bán phổ biến quanh mức 2,488 triệu đồng/sản phẩm.

Đồng vàng kỷ niệm 0,chỉ của PNJ. (Ảnh: chụp màn hình)

Ngoài sản phẩm 0,1 chỉ, PNJ còn giới thiệu vàng mini loại 0,3 chỉ như ngựa baby, thần Tài, mèo phát tài giá 6,379 triệu đồng.

Một số sản phẩm 0,3 chỉ của PNJ. (Ảnh chụp màn hình)

Trên chợ mạng, một số cửa hàng cũng rao bán vỉ thần Tài 0,1 chỉ vàng 9999 với giá khoảng 2 triệu đồng. Dưới mỗi bài rao bán, rất đông người vào đặt hàng trước để lấy đúng ngày 10 tháng Giêng Âm lịch.

Vàng mini 0,1 chỉ được rao bán trên chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ đơn thuần là mua tích trữ, sản phẩm vàng mini còn mang yếu tố văn hóa và quà tặng. Chị Phan Thị Lưu ở xã Đại Thanh (Hà Nội) chia sẻ, chị chọn mua một vỉ vàng thần Tài 0,1 chỉ vừa như món quà có giá trị, vừa mang ý nghĩa may mắn đầu năm.

Theo ghi nhận, các sản phẩm vàng mini hút khách nhờ giá trị nhỏ, dễ mua, thiết kế đa dạng, phù hợp làm quà tặng trong bối cảnh giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng cao. Người mua chủ yếu chọn sản phẩm nhỏ để “lấy vía”, giữ phong tục mà không tạo áp lực tài chính.