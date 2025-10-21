Mạng xã hội mới đây lại xôn xao trước hình ảnh 14 tờ vé số trúng thưởng lớn của đài Tiền Giang. Mọi người xin vía trúng số và tò mò về vị khách may mắn.

Trao đổi trên báo Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long xác nhận đã bán 14 tờ trúng giải nhất. Theo đó, 14 tờ vé số này mang dãy số 22687 của đài Tiền Giang, mở thưởng kết quả xổ số miền Nam ngày 19/10.

Với kết quả này, vị khách đã nhận được số tiền thưởng là 420 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Đặc biệt, anh Duy tiết lộ người trúng là khách quen, vừa trúng 14 tờ vé số giải an ủi trị giá 700 triệu đồng cách đây không lâu, nay lại tiếp tục trúng lớn.

Dãy số 522687 trúng giải nhất của đài Tiền Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19/10.

Trước đó, một đôi vợ chồng làm nghề bán giày dép, có hoàn cảnh khó khăn đã bất ngờ trúng 5 tờ vé số độc đắc, nhận giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Đại lý vé số của anh Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) là người đã đổi thưởng cho đôi vợ chồng may mắn này. 5 tờ vé số giúp họ đổi đời mang dãy số 940509, thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17/10.

Theo anh Vinh, đôi vợ chồng nói trên buôn bán theo kiểu "chạy chợ", nay bán chợ này, mai bán chợ khác. Mỗi ngày, đôi vợ chồng này đều mua 5 tờ vé số cầu may, không ngờ, mong ước đã trở thành hiện thực.

Cả hai quyết định nhận 1,5 tỷ đồng tiền thưởng bằng tiền mặt, số còn lại nhận bằng hình thức chuyển khoản. Họ dự định sẽ sử dụng số tiền thưởng để có cuộc sống đầy đủ hơn.