Mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn học sinh, sinh viên mong đợi nhất sau một năm học tập. Đây là lúc các em được nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia vào các hoạt động giải trí để nạp lại năng lượng. Thế nhưng, trong thời đại số hóa ngày nay, việc "nghỉ hè" của một bộ phận người dùng trẻ lại gắn liền với thế giới ảo, cụ thể là màn hình điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội video ngắn như TikTok.

Đáng buồn thay, ngay khi tiếng trống bế giảng vừa dứt, không gian mạng đã lập tức chứng kiến một làn sóng nội dung độc hại, lệch chuẩn mang tính chất người lớn (18+) được tạo ra bởi chính những người dùng còn đang ở độ tuổi cắp sách đến trường. Việc chạy theo lượt tương tác ảo, bất chấp những chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của một bộ phận giới trẻ trên TikTok đang trở thành một vấn nạn nhức nhối, dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc cho các bậc phụ huynh và toàn xã hội.

Từ chiếc trend "bẩn" núp bóng ngôn từ ngây thơ

TikTok xưa nay vẫn nổi tiếng với thuật toán phân phối nội dung cực kỳ thông minh, giúp các video ngắn dễ dàng tiếp cận hàng triệu người xem chỉ sau một đêm thông qua các thẻ hashtag xu hướng như #xuhuong. Lợi dụng cơ chế này, tài khoản cá nhân của các bạn trẻ đã liên tục sáng tạo ra những nội dung giật gân, nhạy cảm để nhanh chóng nổi tiếng.

Trong một bài đăng, bằng chứng không thể chối cãi về sự lệch chuẩn này đã bị cộng đồng mạng chụp lại và lên án gay gắt. Đoạn video ghi lại cảnh một cặp đôi học sinh trẻ tuổi đang nằm trên giường trong không gian phòng riêng tư. Đáng phẫn nộ hơn, video được chèn thêm dòng chữ mô tả bằng biểu tượng mang tính khêu gợi: "🗣️ ăn motminh..!😏😊😂💗".

Cụm từ "ăn một mình" kết hợp cùng các emoji ẩn ý đầy người lớn được đặt trong bối cảnh các em còn quá nhỏ tuổi là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến môi trường mạng lành mạnh. Để tăng khả năng lan truyền, chủ tài khoản không ngần ngại đính kèm dòng trạng thái thách thức: "#xuhuong neu vd xuhuong t sẽ khong xo...".

Việc sử dụng những hành vi nhạy cảm, có phần riêng tư của lứa tuổi 18+ để làm nội dung câu view công khai cho thấy nhận thức của một bộ phận người dùng trẻ đang bị lệch lạc nghiêm trọng. Video này nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và lượt chia sẻ, chứng minh tốc độ lan tỏa đến chóng mặt của những nội dung rác này đến tệp khán giả đại chúng.

Làn sóng phẫn nộ từ dư luận: "Làm ơn hãy thu hết điện thoại!"

Sự xuất hiện công khai của những nội dung mang tính chất "người lớn" do các bạn trẻ tự thực hiện và đăng tải đã vấp phải một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Trên các nền tảng chia sẻ thông tin, rất nhiều người dùng đã bày tỏ sự hoang mang, thậm chí là ghê tởm trước sự bạo dạn và suy nghĩ nông nổi của các nhân vật trong cuộc.

Phần bình luận dưới bài phản ánh đã lột tả trọn vẹn sự bất bình của dư luận trước thực trạng này. Một tài khoản bức xúc lên tiếng van nài: "Làm ơn xóa tiktok đi trời ơi kinh quá". Nhiều người ngay lập tức nhận ra nguyên nhân cốt lõi của sự việc khi thời điểm mùa hè đến: “Được nghỉ hè rồi nó vậy á". Một bình luận khác thể hiện sự bất lực và đưa ra giải pháp quyết liệt cho các bậc làm cha làm mẹ: "Thu hết đt ngay và đi học hè giùm với".

Sự phẫn nộ của cộng đồng là hoàn toàn có cơ sở. Khi những nội dung lệch chuẩn 18+ này lọt vào danh mục xu hướng của TikTok, đối tượng tiếp cận tiếp theo sẽ là hàng triệu đứa trẻ khác. Hệ lụy của việc tiếp xúc sớm với các nội dung nhạy cảm này sẽ dẫn đến sự tò mò không đáng có, học theo các hành vi người lớn và làm lệch lạc sự phát triển tâm sinh lý tự nhiên của trẻ vị thành niên.

Hồi chuông cảnh tỉnh và giải pháp cấp bách cho mùa hè xanh, sạch

Việc TikTok xuất hiện các nội dung 18+ của người dùng trẻ vào mùa hè không còn là câu chuyện giải trí cá nhân, mà đã trở thành một hồi chuông cảnh báo khẩn thiết gửi đến toàn xã hội. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ, một thế hệ trẻ sẽ lớn lên với những nhận thức méo mó về tình yêu và các giá trị đạo đức nền tảng.

Để giải quyết triệt để vấn nạn này, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía:

Về phía gia đình: Cha mẹ không được khoán trắng con cái cho chiếc điện thoại. Cần kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội của con, cài đặt các chế độ bảo vệ trẻ em trên ứng dụng và thường xuyên tâm sự để định hướng nhận thức cho con về những cạm bẫy trên không gian mạng.

Về phía nhà trường và xã hội: Cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, lớp học kỹ năng sống hoặc các chiến dịch tình nguyện hè bổ ích nhằm thu hút học sinh tham gia, giúp các em rời xa màn hình ảo để hòa nhập vào cuộc sống thực tế.

Về phía nền tảng: TikTok cần nâng cao trách nhiệm xã hội bằng cách thắt chặt hơn nữa công cụ kiểm duyệt, quét sạch các từ khóa ẩn ý, các emoji mang tính nhạy cảm và kiên quyết xóa sổ các tài khoản cố tình đăng tải nội dung lệch chuẩn ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên.

Mùa hè là để các em học sinh được nghỉ ngơi và phát triển một cách lành mạnh, toàn diện nhất. Đừng để những tương tác ảo trên TikTok làm hoen ố tâm hồn trong sáng của trẻ thơ và biến khoảng thời gian tươi đẹp này thành khởi đầu của những sai lầm tai hại. Chăm sóc và bảo vệ con em trước làn sóng độc hại trên mạng xã hội chính là bảo vệ tương lai của toàn xã hội.