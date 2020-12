Vừa nghe tin mình mắc bệnh ung thư, bà mẹ tuyệt vọng tự sát cùng con trai, nguyên nhân sâu xa càng gây nhói lòng

Ngày 13 tháng 8 vừa qua, cảnh sát địa phương phát hiện xác của nhà phân tích tài chính người Nga Yulia Gokcedag, 35 tuổi, và con trai Timur, 7 tuổi, tại nhà cũ của họ ở Tower Hamlets, phía Đông London, Anh.

Cô Yulia được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại căn hộ còn cậu con trai Timur cũng được phát hiện chết đuối trong bồn tắm ở tư thế nằm nghiêng, quần áo vẫn mặc trên người. Qua những bằng chứng tìm thấy tại hiện trường, các nhà điều tra xác định đó là vụ giết người sau đó tự tử, cụ thể Yulia đã dìm chết con trai mình rồi tự sát.

Nhà phân tích tài chính người Nga Yulia Gokcedag.

Ngày 24 tháng 8, cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và mới đây, chân tướng sự việc mới dần được hé lộ.

Được biết, vào hồi tháng 1 đầu năm nay, Yulia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú nhưng bác sĩ cho biết cô có tới 97% cơ hội sống sót. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại nghĩ mình nằm trong số 3% còn lại. Yulia từng tâm sự với mẹ ruột rằng cô rất sợ chết. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình tư vấn và lên lịch phẫu thuật sau khi hóa trị xong nhưng người phụ nữ này lại không muốn làm theo lời khuyên ấy mà lại tìm đến cái chết.

Một nhân viên điều tra đã nghe cô Yulia kể lại cảm giác bị lạm dụng tâm lý với bác sĩ tâm lý và nói rằng cô có ý định ly dị chồng và đưa Timur trở về quê nhà ở Nga.

Chồng của Yulia, ông Mehmet Gokcedag, là một nhà quản lý rủi ro tài chính làm việc tại Wimbledon, nói với các nhà điều tra: “Thật không thể tưởng tượng được tại sao và bằng cách nào cô ấy có thể làm được điều này. Đứa trẻ là do cô ấy sinh ra, tại sao cô ta lại lấy mạng thằng bé?".

Trong một tuyên bố trước tòa, một người bạn cho biết Yulia đã tâm sự với người này trong thời gian ở nhà chữa trị bệnh ung thư về việc muốn ly hôn.

Yulia và chồng Mehmet.

Katharina Sellner, người sống cạnh nhà Yulia cho biết, cô thường nghe thấy chồng của Yulia, ông Mehmet, hét rất to. Có lần cô phải gọi cảnh sát vì lo sợ cho sự an toàn của hàng xóm. Cô nói với nhà điều tra: "Từ tháng 4 năm 2020, khi chúng tôi phải ở nhà cách ly vì đại dịch, Yulia đã mở lòng với tôi. Tôi biết rằng cô ấy bị ung thư nhưng cô ấy có vẻ đã lạc quan hơn trước. Trong năm đầu tiên sống như những người hàng xóm, rất nhiều lần chúng tôi nghe thấy tiếng la hét ở nhà của Yulia. Cho đến tháng 12 năm 2019, sự việc trở nên tồi tệ hơn. Có một lần, tôi bị đánh thức vào giữa đêm bởi tiếng la hét của Mehmet. Tôi đã gọi cảnh sát khi nghe thấy Mehmet hét rất to. Anh ta hét lên rằng 'học thêm đi hay về nước của cô mà học tiếng Anh'. Tôi nghe thấy Timur hét lên với Mehmet 'làm ơn dừng lại, làm ơn đừng hét nữa đi bố'. Đó không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng hét".

Katharina nói thêm: "Cô ấy nói Mehmet sẽ không để Timur nói tiếng Nga. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn ly hôn. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy bị trầm cảm. Chúng tôi có một mật mã với nhau và tôi đã yêu cầu Yulia nhắn tin cho tôi mật mã ấy nếu cô ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi chưa bao giờ thấy Mehmet bạo lực. Trong một lần ở nhà, tôi đã thấy Mehmet giật cánh tay của con trai và kéo nó về phía mình".

Ông Mehmet liên tục phủ nhận lời khai của nhân chứng Katharina nhưng thừa nhận rằng: "Chúng tôi có một số vấn đề về hôn nhân, tôi thừa nhận điều đó".

Bác sĩ chữa ung thư Paul Ellis cho biết người phụ nữ 35 tuổi đã hoàn thành giai đoạn hóa trị và được lên lịch phẫu thuật vào tuần sau đó.

"Vào ngày hôm đó, ngày 11 tháng 8, tôi nghĩ Yulia đã làm rất xuất sắc, tôi có thể thấy cô ấy và mẹ cô ấy rất vui vì cô ấy đã làm tốt", Tiến sĩ Mark Flynn, một nhà tâm lý học, cho biết. Bà nói rằng, Yulia bị lo lắng quá mức và "tự trách bản thân rất nhiều".

Bác sĩ tâm thần Amanda Ramirez cho hay Yulia bị chứng lo lắng cấp tính và nghiêm trọng, mất ngủ và rất sợ chết vì ung thư. "Cô ấy nói cảm thấy hồi hộp, đau ngực, khó ngủ".

Cuộc điều tra cho thấy, Yulia rời ở Wimbledon với Timur, không có hoạt động nào được phát hiện trên điện thoại của cả hai sau 1h50 chiều ngày 12/8. Người phụ nữ này đã tìm cách tự tử trên mạng ít nhất một lần mỗi ngày kể từ tháng 4.

Điều tra viên cao cấp Mary Hassell xác định Timur đã bị giết và cái chết của mẹ cậu bé là một vụ tự sát. "Không có người khác tới căn nhà, không có dấu hiệu của vụ ẩu đả, không có dấu hiệu cưỡng bức. Những bằng chứng rõ ràng cho thấy Yulia đã dìm chết Timur và sau đó treo cổ tự tử".

"Việc sợ chết vì ung thư và lấy đi mạng sống của chính mình là hoàn toàn thiếu logic. Cô ấy đã không hành động một cách logic. Cô ấy che giấu giỏi hơn mọi người khi phát hiện ra sự thật", điều tra tra viên nói Hassell nói. Hassell cũng bày tỏ sự chia buồn với gia đình, nói với họ rằng bà hiếm khi thấy một thảm kịch như vậy.

