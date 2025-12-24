Những ngày này, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cùng nội dung bài đăng liên quan tới việc một học viên sinh năm 2008 tử vong sau 2 ngày được gia đình gửi lên Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2 - địa chỉ tại phường An Sinh, Quảng Ninh).

Theo nội dung bài đăng, học viên tên P.H.N.được lên trung tâm học từ trưa ngày 23/12/2025, đến trưa ngày 23/12/2025 thì gia đình nhận tin cháu phải nhập viện Đa khoa Đông Triều. Khi gia đình có mặt thì N. đang trong tình trạng nguy kịch.

Báo Lao Động thông tin, vào hồi 11h20, ngày 23/12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo của Công an phường An Sinh về vụ xô xát xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), địa chỉ tại khu phố Trại Lốc, phường An Sinh.

Theo thông tin ban đầu, vào buổi sáng cùng ngày, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) tổ chức cho một số học viên tham gia lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc địa bàn khu phố Trại Lốc. Trong quá trình này, Học viên P.H.N (SN 2008) với một số cá nhân liên quan đã phát sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát. Được biết, P.H.N. là học viên mới vào từ ngày 21/12. Hiện, số lượng người liên quan trực tiếp đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Học viên N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến khoảng 14h cùng ngày, do tình trạng sức khỏe học viên diễn biến xấu, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã phối hợp với gia đình đưa N.H.N về nhà tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, học viên tử vong tại nhà riêng.

Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Sinh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh để tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ông Vương Văn Thống, Chủ tịch UBND phường An Sinh trả lời trên báo Đại Đoàn Kết rằng hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và chưa có kết luận chính thức.