“Vua dầu mỏ Mỹ” dặn con: Muốn giàu có phải chấp nhận 2 điều "ai cũng ghét", không lạ khi nhà giàu đến 7 đời

Tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. (8/7/1839 – 23/5/1937) là một ông trùm kinh doanh và nhà từ thiện người Mỹ. Với biệt danh "Vua dầu mỏ", ông là người đã sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy – Tập đoàn Standard Oil. Sở hữu khối tài chiếm gần 2% giá trị nền kinh tế quốc gia vào năm 1916, tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại.

Bên cạnh đó, Vua dầu mỏ này còn nổi tiếng là một người cha tuyệt vời khi dành hết tâm huyết cả đời gửi gắm vào 38 lá thư gửi con trai. Những lời dặn dò của ông trong mỗi lá thư đều cho thấy được tầm nhìn hơn người. Theo đó, đằng sau mỗi thành công và sự giàu có của tỷ phú này đều có những câu chuyện riêng.

Trong đó, câu chuyện về sự "chấp nhận" được ông nhắc đến nhiều hơn cả trong những lá thư của mình. Theo tỷ phú này, người muốn thành công và giàu có luôn phải chấp nhận một số điều họ không hề mong muốn, đó chính là 2 điều dưới đây:

1. Chấp nhận bị "xúc phạm"

Trên con đường đi tới thành công, có lẽ ai cũng sẽ có lần phải đối mặt với những lời nói ác ý từ người khác. Đây là điều không dễ chịu chút nào và chẳng ai muốn gặp phải, thế nhưng đối với "Vua dầu mỏ Mỹ", ông cho rằng chúng là điều tất yếu mà một người muốn thành công phải trải qua.

Bản thân Rockefeller cũng không ít lần chịu những lời sỉ nhục hay xúc phạm từ người khác, thế nhưng ông vẫn nhẫn nhịn vì mục tiêu lớn hơn của mình. Hiểu rõ giá trị của sự thành công và giàu có, ông đã dặn dò lại con của mình phải biết chấp nhận điều này:

"Ai cũng có lúc được vỗ tay tán thưởng để khẳng định thành tích, phẩm chất, tư cách hay đạo đức của mình; nhưng cũng có lúc bị đả kích, xúc phạm hay đón nhận những lời ác ý. Cha nghĩ lý do khiến chúng ta bị xúc phạm là vì sự kém cỏi của chúng ta. Dù vậy, cha muốn nói rằng bị xúc phạm không phải là điều hoàn toàn xấu. Nếu con là người biết cách bình tĩnh suy xét, con có thể coi những lời xúc phạm là thước đo năng lực, và đó cũng là những gì cha đã làm", tỷ phú Rockefeller nhắn nhủ con trai.

2. Chấp nhận rủi ro, thất bại

Bạn đã bao giờ bỏ lỡ một cơ hội tốt vì sợ rủi ro, thất bại, để rồi đứng nhìn người khác giành được kết quả cuối cùng?

Đa phần con người đều sợ 2 điều đó, vì chúng khiến ta thua cuộc, mất mặt. Thậm chí, thất bại còn khiến người ta cảm thấy trí thông minh của mình bị coi thường. Chỉ sau vài lần gặp rủi ro, thất bại thì cảm thấy sợ hãi và không còn dám thử nữa. Thế nhưng nếu bạn không bước ra khỏi vùng an toàn để thử, bạn sẽ vĩnh viễn không biết cuộc đời mình có bao nhiêu khả năng. Đôi khi những ý tưởng thiên tài bị giết vì bạn không dám thử. Hiểu được điều đó, trong những lá thư gửi con trai của mình, Vua dầu mỏ viết: "Đa phần sự an toàn tuyệt đối sẽ không giúp cho chúng ta giàu có. Để có được 'phần thưởng', chúng ta luôn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết đi kèm.

Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Không có chuyện mãi mãi, chắc chắn sẽ có tiến hoặc lùi. Cha tin rằng thận trọng không phải là công thức hoàn hảo để thành công. Bất kể làm gì trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải lựa chọn giữa rủi ro và an toàn. Và đôi khi, cơ hội chiến thắng sẽ đến chỉ khi con chấp nhận rủi ro lớn hơn nhiều so với an toàn."

Không những thế, tỷ phú này cũng dạy con rằng kẻ khôn ngoan sẽ biết học hỏi, rút kinh nghiệm từ những rủi ro, thất bại đó. Vua dầu mỏ Mỹ cho rằng thất bại càng nhiều thì càng mạnh mẽ và bản thân ông chính là mình chứng xác thực nhất cho điều đó.

"Cha đã đạt được thành công như ngày hôm nay bằng cách bước lên nấc thang xoắn ốc của thất bại. Cha đã vươn lên từ trong thất bại".

Giống như hiệu ứng domino, sợ thất bại thì ngại làm, không bắt tay vào làm thì khó mà nắm bắt được cơ hội trước mặt. Hiếm có ai trong số những người đã thành công đạt được sự giàu có và địa vị chỉ sau một đêm mà không thất bại. Và hầu như không có người nào đạt được những điều vĩ đại mà không thất bại bước đầu. Vì vậy, đừng sợ thất bại, hãy lấy đó làm phép thử cho thành công. Rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân sau mỗi lần và bạn sẽ có thể tìm ra bí quyết.

Người ta thường nói rằng nhắc đến John Davison Rockefeller Sr. là nhắc đến sự giàu có tột bậc. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả về Vua dầu mỏ Mỹ. Có thể thấy không chỉ nổi tiếng là doanh nhân, là tỷ phú thế giới, Rockefeller còn là người cha mẫu mực cùng những bài học cuộc sống sâu sắc trong những lá thư ông gửi cho con trai.

Người xưa có câu: "Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó 3 đời". Tuy nhiên, câu nói này không đúng với gia tộc Rockefeller. Trải qua hơn 100 năm, gia tộc này đã giàu có và hưng thịnh tới 6 đời. Bước sang thế hệ thứ 7 với 174 người thừa kế, họ vẫn giữ được số tài sản khổng lồ với tổng giá trị tài sản xấp xỉ 11 tỷ USD vào năm 2019. Lý giải nguyên do con cháu của Rockefeller vẫn có thể phá bỏ "lời nguyền" đáng sợ một cách dễ dàng, nhiều người cho rằng tất cả đều nhờ vào nền tảng giáo dục gia đình.

(Tổng hợp)