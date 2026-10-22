Vụ Xôi Lạc TV: Thu hơn 133 tỷ đồng từ quảng cáo cá cược trái phép cho nhà cái

Công an đột kích một trong các địa điểm làm việc của XoilacTV. Ảnh: A05.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hưng Yên, 74 bị can trong vụ án Xôi Lạc TV bị truy tố về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Vụ án bắt đầu từ năm 2018, khi Nguyễn Công Định tự xây dựng website XoilacTV để phát sóng các trận bóng đá miễn phí và trực tiếp bình luận. Khoảng 8 tháng sau, Định quen biết Phạm Nguyễn Dũng, người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và xuất khẩu lao động. Hai người sau đó hợp tác phát triển hệ thống theo mô hình kiếm tiền từ quảng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Dũng phụ trách chi phí xây dựng, vận hành, còn Định đảm nhiệm chuyên môn; lợi nhuận được chia theo thỏa thuận. Hệ thống phát triển hai dự án chính là 90 Phút và Cakhia, cùng nhiều website như XoilacTV, 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakhiaTV và RakhoiTV. Các tên miền thay thế cũng được sử dụng khi những website này bị chặn.

Viện kiểm sát xác định, từ tháng 1/2025 đến tháng 2/2026, các website thuộc dự án 90 Phút phát sóng 1.529 bản ghi hình các trận đấu thể thao mà không được chủ sở hữu quyền cho phép. Hoạt động quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến tại dự án này mang lại khoảng 2,7 triệu USDT, tương đương 69 tỷ đồng.

Đối với dự án Cakhia, từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, số tiền thu được từ quảng cáo cá cược trực tuyến được xác định khoảng 2,5 triệu USDT, tương đương 64,7 tỷ đồng. Tổng cộng, hai dự án bị cáo buộc thu lợi khoảng 133,7 tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo liên quan các trang cá cược trực tuyến.

Dàn bình luận viên mang biệt danh riêng

Khu làm việc của bình luận viên Người Thỏ. Ảnh: A05.

Theo cáo trạng, đội ngũ bình luận viên là một bộ phận quan trọng giúp thu hút người xem cho hệ thống website. Tùy từng thời điểm, nhóm này có khoảng 30 người, tham gia bình luận bóng đá, bóng rổ, bi-a, võ thuật, thể thao điện tử (Esports), đua xe và các môn khác.

Cơ quan tố tụng xác định, việc phát sóng các trận đấu cùng hoạt động bình luận góp phần thu hút khán giả, tạo lượng truy cập để khai thác quảng cáo. Trong đó, quảng cáo cho các nhà cái trực tuyến được xác định là nguồn thu đáng kể của hệ thống.

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn Tuấn, biệt danh Captain, được giao phụ trách tuyển dụng, quản lý và điều phối hoạt động bình luận. Hệ thống có nhóm bình luận viên chính thức làm việc tại văn phòng, được ký hợp đồng, cùng nhóm cộng tác viên.

Tiền công được tính theo môn thể thao, thời lượng trận đấu, sức hút của giải và chất lượng bình luận viên.

Cụ thể, các trận đấu kéo dài dưới 1 giờ 30 phút được trả khoảng 200.000 đồng/trận. Với trận đấu từ 1 giờ 30 phút đến khoảng 3 giờ, mức thù lao dao động từ 350.000 đến 500.000 đồng/trận. Đối với bóng đá, bình luận viên chính thức có thể nhận 500.000 đồng khi bình luận một trận Ngoại hạng Anh, trong khi cộng tác viên nhận khoảng 400.000 đồng. Những trận kéo dài từ 3 giờ trở lên được xếp vào nhóm ngoài tiêu chuẩn, với mức trả khoảng 500.000 đồng/trận. Một số môn như cầu lông, bóng bàn và đua xe được tính theo giờ, tùy thời lượng thi đấu.

Cách trả công này cho thấy hoạt động bình luận được tổ chức theo cơ chế phân công, tính thù lao và quản lý nhân sự, thay vì chỉ là những buổi bình luận tự phát.

Trong số các bình luận viên được đề cập trong hồ sơ, Nguyễn Trung Sơn, biệt danh Người Thỏ, bắt đầu làm việc cho hệ thống từ tháng 11/2019 và được giao làm tổ trưởng nhóm bình luận bóng đá. Từ ngày 2/1/2025 đến ngày 1/2/2026, Sơn trực tiếp bình luận 379 trận thể thao. Theo số liệu được cung cấp từ hồ sơ vụ án, tổng tiền lương và thưởng của Sơn trong giai đoạn này khoảng 2,7 tỷ đồng.

Nguyễn Thành Khuê, biệt danh Người Nện, được xác định đã bình luận 650 trận thể thao, trong đó có 71 trận bị xác định xâm phạm bản quyền. Tổng khoản thu nhập được nêu trong hồ sơ là khoảng 1,7 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là Nguyễn Quang Trung, biệt danh Người Già, được xác định đã bình luận 1.132 trận, trong đó có 121 trận bị xác định xâm phạm bản quyền. Tổng thu nhập được nêu là khoảng 2,2 tỷ đồng.