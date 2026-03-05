Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, sáng nay, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên, thông tin kết quả điều tra bước đầu vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi Lạc TV".

Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục A05 cho biết, hệ thống website "Xôi Lạc TV" phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Ngày 2/2/2026, Cục A05 chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây tội phạm trên. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, số lượng đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục A05 cung cấp thông tin. Ảnh: T.H

Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P. N. D (sinh năm 1979, tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, tại Hà Nội). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công ty đứng sau Xôi Lạc TV là công ty liên kết, hoạt động nhiều lĩnh vực, trong đó có cả hoạt động truyền thông, viết phần mềm, xuất khẩu lao động. Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang mở rộng điều tra.

Đại diện cơ quan công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tài sản, thu giữ, kê biên, gồm cả tiền mặt là hơn 300 tỷ đồng, chủ yếu sử dụng qua các ví điện tử, tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy vết.

Thiệt hại liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan cũng đang được thống kê, thẩm định do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian.

Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí cũng cho hay, thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện Cục An ninh mạng cho biết hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.

Tuy nhiên, sau nhiều năm kiên trì, Cục A05 cùng Phòng PA05, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, đối tượng giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật... Đặc biệt, công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên "uy tín" với các nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"...

Cục A05 cho biết hệ thống Xôi Lạc TV có trụ sở, mô hình hoạt động bài bản với các phòng bình luận, máy móc chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...

Khi làm việc, các nhân viên "ai biết việc người đó", không được thông tin về lương thưởng của nhau.