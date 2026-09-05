Vụ xe cấp cứu di chuyển 16km thu 9 triệu: Cho bệnh nhân dùng thuốc ‘duy trì sự sống’ có giá nhập 4.000 đồng

Chiều 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệu tập 3 đối tượng liên quan trong vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, cách 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng.

Ba đối tượng bị triệu tập, làm rõ hành vi.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú phường Hạc Thành - chủ xe cứu thương); Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia - sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/8, Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân và Lâm đã liên hệ với Hải Anh tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ. Tiếp đó, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/chai.

Gia đình bệnh nhân đồng ý và mua 7 lọ thuốc. Thực tế, thuốc vận mạch mà các đối tượng đưa ra chỉ là thuốc Adrenaline được các đối tượng mua ở thị trường với giá 4.000 đồng/lọ.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng, trong đó có tiền vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.

Hình ảnh nhóm đối tượng khi vận chuyển người nhà từ bệnh viện về nhà.

Công an bước đầu xác định các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng để làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng để xử lý.