Vụ vợ cũ diễn viên Huy Khánh tung tin đồn thất thiệt về tỏi Lý Sơn: Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công an vào cuộc?

Hai ngày qua, vụ việc vợ cũ của diễn viên Huy Khánh - Lương Hoàng Anh đăng bài viết trên facebook có nội dung sai sự thật, tung tin thất thiệt về tỏi Lý Sơn đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Sau khi lãnh đạo huyện Lý Sơn và công an vào cuộc, đính chính thông tin và ra công văn yêu cầu chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh lên làm việc thì người này đã khóa trang cá nhân.

Mới đây, trong ngày 6/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi công văn lên Bộ Công an và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để đề nghị hỗ trợ truy tìm, xác minh chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh.

Cách đây vài ngày, tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh, được biết đến là vợ cũ của diễn viên Huy Khánh đã viết trạng thái cho rằng tỏi ở đảo Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu, thậm chí còn đưa ra thông tin hàng loạt người dân ở đây bị ung thư nhằm mục đích quảng cáo cho loại tỏi mà cô đang rao bán.

Tuy nhiên, khi bị cộng đồng mạng yêu cầu đưa ra bằng chứng xác đáng, Lương Hoàng Anh lại không thể đưa ra mà chỉ chống chế: "Tự về mà yêu cầu chính quyền kiểm nghiệm đất và nguồn nước".

Ngay lập tức, Lương Hoàng Anh đã gặp phải sự phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng, đặc biệt là người dân Lý Sơn. Hành động của Lương Hoàng Anh không chỉ là tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, kinh tế của bà con nông dân Lý Sơn.