Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") 49 tuổi cùng vợ là nữ doanh nhân bất động sản Nguyễn Thị Dương- 40 tuổi về tội cố ý gây thương tích.



Ngay khi bị bắt giữ, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội và báo chí phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật của đôi này trong những năm qua nhưng chưa được điều tra làm rõ. Trong đó có hành vi sai phạm về bán đấu giá đất đai.

Trước sự việc này, để độc giả có cái nhìn khách quan, toàn diện về sự việc trên, chúng tôi có buổi trao đổi với luật sư Trương Quốc Hòe thuộc văn phòng Luật sư Intrela- Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Phiếu trả giá Quyền sử dụng đất của bà Dương

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ bị vô hiệu

Luật sư Hòe cho biết, theo như báo chí đã đăng tải thì Công ty TNHH Đường Dương trong quá trình hoạt động có dấu hiệu tạo sức ép, uy hiếp đối thủ trong cuộc đấu giá bất động sản.

Ông Hòe phân tích, pháp luật quy định khi bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản liên quan, mọi người nộp hồ sơ tham gia đấu gia thì đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.

Tuy nhiên, theo báo chí đưa tin thì bà Nguyễn Thị Dương thường đi cùng chồng và một nhóm người. Nhóm này đã có những hành vi đe dọa những ai tham gia đấu giá hoặc ép không cho họ đấu giá. Việc làm này có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản: Gây rối trật tự tại nơi bán đấu giá; đe dọa đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản...

Vụ vợ chồng đại gia BĐS ở Thái Bình bị bắt: Cần phải thu hồi đất đấu giá vì sai quy định

Ngoài ra, hành vi này có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (Điều 218 Bộ Luật Hình sự 2015).

Bên cạnh đó, kết quả mua bán đấu giá mà công ty TNHH Đường Dương đã mua mà bị vi phạm ở các điều cấm thì Hợp đồng bán đấu giá tài sản, Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ bị vô hiệu (theo Điều 72 Luật Đấu giá tài sản).

Hơn thế nữa, theo phản ánh từ báo chí thì những vi phạm trên trong hoạt động mua bán đấu giá của công ty TNHH Đường Dương, một số cơ quan có liên quan đã tố cáo hành vi vi phạm trái pháp luật.

Tuy nhiên, sự việc này đã không được Sở Tư Pháp, Thanh tra nhà nước, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thái bình điều tra làm rõ.

"Rõ ràng đây là dấu hiệu làm xâm phạm trật tự quản lý xã hội, xâm phạm đến hoạt động mua bán đấu giá vi phạm luật bán đấu giá, làm mất lòng tin nhân dân. Liệu có hay không dấu hiệu bao che của cơ quan chức năng", luật sư đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sai phạm của Đường Nhuệ.

Trước đó, chiều tối 14/3, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP), yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của "Đường Nhuệ", tức Nguyễn Xuân Đường.

Thông báo nêu rõ: Theo phản ánh của các cơ quan báo chí, đối tượng "Đường Nhuệ", tức Nguyễn Xuân Đường, trú tại thành phố Thái Bình cùng đồng phạm có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật trong thời gian qua, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ nêu rõ: Đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm và hoan nghênh Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra đối với hành vi "Cố ý gây thương tích" của Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm.