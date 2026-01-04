Vụ việc kỳ lạ nhất năm: Hiệu trưởng mất chức vì cái... rèm cửa còn một nữ giáo viên khiến khắp MXH ngợi khen vì sự dũng cảm!

Một vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở Liêu Thành, Sơn Đông (Trung Quốc) đã gây xôn xao dư luận nước này những tháng cuối năm 2025. Cô Trần, một giáo viên tại đây, nhận thấy tình trạng phản sáng trên màn hình đa phương tiện và bảng đen trong giờ học vô cùng nghiêm trọng. Ánh nắng từ hai cửa sổ lớn chiếu trực tiếp vào khiến học sinh không thể nhìn rõ nội dung bài giảng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập.

Sau khi trực tiếp kiểm tra và xác nhận tình hình, cô Trần đã đề xuất với Hiệu trưởng về việc lắp đặt rèm cửa. Đây được xem là một kiến nghị hợp tình, hợp lý nhằm cải thiện môi trường sư phạm. Tuy nhiên, trái với mong đợi, vị Hiệu trưởng đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này mà không đưa ra lý do xác đáng.

Nhiều ý kiến cho rằng, trách nhiệm của giáo viên lẫn hiệu trưởng đều là ưu tiên việc học của học sinh. Khi môi trường học tập phát sinh bất cập, việc phối hợp giải quyết là lẽ đương nhiên. Thái độ thờ ơ của vị Hiệu trưởng trước khó khăn của học sinh đã khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về năng lực quản lý và cái "tâm" của người đứng đầu nhà trường.

Bảng bị lóa khiến học sinh không thể nhìn được nội dung

Từ chối giải quyết vấn đề, quay sang "giải quyết" người phản ánh

Sau nhiều lần kiến nghị lên lãnh đạo nhà trường nhưng không có kết quả, cô Trần đã quay video tình trạng bảng bị lóa và đăng tải lên mạng xã hội. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý và tranh luận gay gắt từ cộng đồng mạng.

Thay vì khẩn trương khắc phục sự cố sau khi sự việc bị phát giác, ban giám hiệu nhà trường lại chọn cách gây áp lực với "người đưa tin". Cô Trần liên tục bị nhiều lãnh đạo mời lên làm việc, yêu cầu xóa video và xin lỗi ban giám hiệu. Thậm chí, cô còn có dấu hiệu bị cô lập, chèn ép trong công việc hàng ngày tại trường.

Động thái "ngược đời" này của nhà trường đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao một việc nhỏ như lắp rèm lại bị thoái thác, nhưng việc truy cứu người phản ánh lại được thực hiện quyết liệt đến thế?

Lớp học không có rèm cửa gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của học sinh

Cô Trần đã phản ánh nhưng Hiệu trưởng lại không giải quyết vụ việc

Sự can thiệp của cơ quan chức năng và nỗi lo của dư luận

Trước sức ép từ dư luận, ngành giáo dục địa phương đã nhanh chóng vào cuộc thanh tra. Kết quả xác minh cho thấy phản ánh của cô Trần là hoàn toàn chính xác: tình trạng bảng lóa có tồn tại và lớp học chưa hề được lắp rèm.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã ra lệnh cho nhà trường phải hoàn tất việc lắp rèm cho toàn bộ các phòng học. Đồng thời, Hiệu trưởng nhà trường chính thức bị đình chỉ chức vụ để điều tra làm rõ các sai phạm liên quan. Đối với nghi vấn cô Trần bị trù dập, cơ quan chức năng khẳng định đang tiếp tục xác minh và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Dù vụ việc đã phần nào được giải quyết ổn thỏa về mặt cơ sở vật chất, song dư luận vẫn chưa hết lo lắng. Nhiều người bày tỏ sự quan ngại về tương lai của cô Trần tại trường: Liệu sau khi sóng gió đi qua, một giáo viên dám đứng lên nói thẳng, nói thật có thể tiếp tục công tác trong một môi trường công bằng và không bị định kiến?