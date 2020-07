Vụ vác bụng đi đẻ… nhưng không có thai: "Thầy" đã "biến mất" khỏi địa phương

Ngày 3-7, Công an xã Đại Phong (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, đơn vị này đã đến nhà bà Phạm Thị Nguyên Sương (SN 1996; ngụ thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong) – người được cho là "thầy" chữa bệnh "có thai tâm linh" cho một phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, hiện nay "thầy" này đã rời khỏi địa phương, công an đang tiến hành xác minh và mời bà này về làm việc.



Công an đến nhà chị D. tìm hiểu sự việc

Theo Công an xã Đại Phong, bà Sương có hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng trái pháp luật đầu năm 2019. Công an xã Đại Phong đã nhiều lần chấn chỉnh, nhắc nhở về hành vi này.

Vào ngày 25-10-2019, Công an xã Đại Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Sương và đề xuất Công an huyện Đại Lộc ra quyết định xử phạt hành chính. Ngày 14-11-2019, Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với và Sương số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi "Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng" và bà này đã nộp phạt.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vừa qua, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, Trưởng Khoa Sản – BV Vĩnh Đức, đã chia sẻ câu chuyện rất ly kỳ trên Facebook của mình. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 26-6, BV tiếp nhận chị Nguyễn Thị D. (SN 1988; ngụ xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đến nhập viện để sinh. Cùng đi với chị D. có khoảng 7 người trong nhà mang theo túi xách, đầy đủ áo, quần, khăn, tã....

Khi đến BV, bụng chị D. khá to, khệ nệ bước vào khám và xin được nhập viện để sinh. Các bác sĩ và nữ hộ sinh khẩn trương làm thủ tục cho chị D. nhập viện nhưng khi tiến hành khám xét chuyên khoa, xét nghiệm, siêu âm thì các bác sĩ phát hiện chị D. không hề có thai.

Chị D. được thầy phán có thai nhưng khi vác bụng đi đẻ mới tá hỏa

Tiếp xúc với chúng tôi, vợ chồng chị D. cho biết họ lấy nhau được 6 năm nhưng chưa có con. Hai vợ chồng đã tìm đến nhiều cơ sở y tế trên cả nước để khám và điều trị hiếm muộn nhưng chưa thành công. Tháng 7-2019, qua giới thiệu của người quen, vợ chồng anh tìm đến nhà "thầy" ở xã Đại Phong nhờ giúp đỡ để có con.



Tại đây, "thầy" bắt mạch khám và khẳng định chữa trị trong vòng 3 tháng thì vợ anh sẽ có thai. Vợ anh được "thầy" cho uống thuốc, đến tháng 10-2019 thì được "thầy" thông báo đã mang thai. Từ thời điểm đó đến nay, vợ anh vẫn dùng thuốc của "thầy". Thuốc mà "thầy" cho uống được sắc từ lá cây có hình dạng giống như lá trầu không.

"Thầy" cho biết mình chữa bệnh có thai "tâm linh" và dặn dò mọi người khi đến chữa bệnh thì phải tin tuyệt đối vào "thầy". Khi đã có thai, muốn đi siêu âm thì phải đến thắp hương van vái và được "thầy" cho uống một loại nước gì đó. "Thầy" cũng nói rằng nếu đi siêu âm mà không xin trước thì kết quả sẽ không có thai.

Bác sĩ khẳng định chị D. không hề mang thai

Chồng chị D. khẳng định sau khi được "thầy" thông báo có thai, vợ chồng anh từng đến xin "thầy" cho đi siêu âm và thực tế kết quả siêu âm tại cơ sở y tế khẳng định đã có thai. Tuy nhiên, anh này cho hay không giữ kết quả siêu âm vì đã giao nộp hết cho "thầy".

Trong khi đó, theo kết quả siêu âm vào ngày 17-4-2020 tại một phòng khám tư nhân ở huyện Thăng Bình mà vợ chồng chị D. đang cất giữ thì bác sĩ khẳng định chị D. không hề có thai. Vào ngày 27-6, vợ chồng chị D. ra bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng siêu âm và kết quả xác định chị D. không có thai.

Chị D. cho hay kể từ khi được "thầy" thông báo có thai, cơ thể của chị thay đổi hẳn, bị mất kinh nguyệt từ đó. Những tháng đầu, chị D. cũng bị "ốm nghén", không ăn được những thức ăn có mùi thanh như tôm cá. Chị D. cũng khẳng định đến thời điểm này, chị vẫn cảm nhận mình đang mang thai một đứa con trong bụng, "con" chị vẫn thường xuyên đạp trong bụng và chị cảm nhận được rất rõ ràng. Từ 48 kg, đến nay chị D. tăng lên 70 kg.

Trong khi đó, một bác sĩ chuyên khoa sản ở tỉnh Quảng Nam lý giải việc chị D. có các triệu chứng như đang mang thai thật sự là do trạng thái hoang tưởng àm ảnh hưởng đến sinh lý, kinh nguyệt.