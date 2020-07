Người phụ nữ nhập viện chờ sinh nhận thông báo không mang thai tiết lộ những thông tin "sốc"?!

Gọi là "thầy" nhưng là nữ nói giọng nam?!

Ngày 30/6, nhóm PV Người Đưa Tin Pháp Luật tìm về huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - nơi xảy ra câu chuyện người phụ nữ vác “bụng bầu” đi sinh thì tá hỏa nhận tin chỉ là bụng mỡ. Đây là sự việc gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trong căn nhà nhỏ thuộc xã nghèo vùng cát Thăng Bình, chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi) không giấu sự ngại ngùng khi đón tiếp khách. Theo lời chị, trước khi nhóm PV đến, lực lượng Công an huyện Thăng Bình cũng đã đến nhà gặp và nghe chị kể câu chuyện.

Chị D. cho biết, chị và chồng kết hôn đã lâu nhưng không có con. Đôi vợ chồng trẻ chạy vạy chữa trị nhiều nơi nhưng những tín hiệu khả quan vẫn chưa xuất hiện.

Năm 2019, chị D. biết 1 "thầy" ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam chuyên trị vô sinh nên tìm đến thăm khám. Gọi là "thầy" nhưng thực chất đây là một phụ nữ trạc 30 tuổi nói giọng đàn ông. Sau khi trình bày, chị D. được "thầy" cho uống một thứ nước không rõ từ lá cây gì. Cùng với uống nước, chị D. được "thầy" cho biết, khi chữa bệnh phải tuyệt đối tin tưởng thầy.""Thầy" nói khi có thai muốn đi siêu âm phải xin "thầy". Uống nước độ 4 tháng thì bụng tôi lớn lên, kinh nguyệt mất. Hai vợ chồng vui mừng nên lén đi siêu âm. Nhưng kết quả thì không có thai. Chúng tôi nói với "thầy" thì bị "thầy mắng", chị D. thuật lại.

Kết quả siêu âm của bệnh viện Sản - Nhi TP. Đà Nẵng cũng thể hiện chị D. không mang thai.

Điều đặc biệt hơn, theo lời "sản phụ" này, sau đó, chị có xin phép "thầy" đi siêu âm. Sau khi xin phép, chị được "thầy" cho uống 1 thứ nước. Kết quả, việc siêu âm cho thấy chị mang thai. Tuy nhiên, tờ kết quả này chị D. đã nộp lại cho "thầy".

Theo chị D., đến nay, sau khi thăm khám nhiều cơ sở từ Quảng Nam lẫn TP. Đà Nẵng và kết quả đều thể hiện mình không mang thai thì chị đã tin vào điều này. Tuy nhiên, trong suốt nhiều tháng qua, kỳ lạ là chị vẫn cảm nhận được "con" đạp ở trong bụng. Chị D. cũng bị ốm nghén, nôn ói, mất kinh nguyệt và rất nhiều biểu hiện khác của người mang thai."

Có rất nhiều cặp vợ chồng như chúng tôi đến chữa ở "thầy". Tất cả được tập hợp lại trong một nhóm chát trên Zalo để trao đổi thông tin", chị D. chia sẻ thêm.

Cần căn cứ theo khoa học?!

Trao đổi với PV về vụ việc, một lãnh đạo phòng Nghiệp vụ, sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đơn vị này cũng đã đề nghị bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn báo cáo sự việc.



Cũng theo vị này, việc bụng người phụ nữ phình to như mang thai đã được bác sĩ bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức lý giải trên một số kênh thông tin báo chí. Đó là do ít vận động, do tin là có thai nên ăn uống nhiều chất bổ nên tích mỡ gây béo bụng. Cạnh đó, hiện tượng mất kinh nguyệt dù không mang thai rất có thể do rối loạn tâm sinh lý hoặc do thứ thuốc nước được cho uống gây ra.

Riêng về việc dù không mang thai nhưng người phụ nữ vẫn khẳng định nghe "con" đạp, ốm nghén... có thể do nhiều nguyên nhân về sức khỏe, nhưng chủ yếu đến từ tâm lý, ám thị tinh thần. Người phụ nữ đã quá tin vào "thầy", tin rằng mình mang thai nên có thể sinh ra những cảm nhận ảo giác.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, Trưởng khoa Sản, bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho rằng, các cặp vợ chồng bị hiếm muộn nên đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị vô sinh, hiếm muộn để được khám và tư vấn. Không nên chữa bệnh theo kiểu "tâm linh", đã không có kết quả mà lại mất tiền, thêm tật.

Lương y Trần Phước Cầu, Chủ tịch hội Đông y quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng thì khẳng định, việc khám chữa bệnh dù Tây hay Đông y thì đều phải theo khoa học. Chữa bệnh theo quan niệm mê tín, cúng bái, chữa bệnh bằng những thứ thuốc không rõ nguồn gốc là sai trái, cần lên án.

"Như việc phụ nữ uống thuốc mất kinh, bụng to mà không có thai thật thì vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe chính người ấy", lương y Cầu chia sẻ.

Kết quả siêu âm của bệnh viện Vĩnh Đức cũng khẳng định chị D. không mang thai.

Trước đó, như đã phản ánh, ngày 27/6, khoa Sản bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận trường hợp người phụ nữ với triệu chứng bụng phình to như mang thai. Người phụ nữ này nhập viện theo dõi, chờ sinh. Đi cùng nữ “sản phụ” là gần 10 người tay xách nách mang. Nào là khăn, thau chậu, áo quần sơ sinh, tã sơ sinh, phích nước,…chuẩn bị chào đón em bé ra đời.



Nhưng rồi, chuyện chẳng ai ngờ xảy ra. Sau thăm khám sàng lọc, các y, bác sĩ phát hiện người phụ nữ không có thai. Việc bụng chị phình to là do tích trữ lượng mỡ lớn. Thông tin “đặc biệt” khiến cả y, bác sĩ, “sản phụ” và người nhà ngớ người.

Để rõ ràng hơn, nữ “sản phụ” được siêu âm và cho xét nghiệm beta HCG (1 chất khi có thai mới có - PV). Kết quả cho thấy, nồng độ beta HCG rất thấp, hình ảnh siêu âm cũng không tìm thấy thai.

Câu chuyện cho đến nay vẫn đang gây xôn xao trong dư luận tỉnh Quảng Nam. Hiện, một số đơn vị có chức năng như công an ở địa phương này đã vào cuộc ghi nhận, nắm thông tin.

Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin!