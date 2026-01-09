Liên quan thông tin một thiếu niên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Y tế có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Bộ Y tế cho biết, căn cứ Điều 50 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Để tăng cường công tác quản lý, chăm sóc và trợ giúp trẻ em cũng như các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Song song với đó, tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp trẻ em và các đối tượng yếu thế, bảo đảm các cơ sở hoạt động đúng nội dung được cấp phép, tuân thủ đầy đủ quy định tại Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp cho trẻ em, người yếu thế; rà soát các thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Trường hợp phát hiện vi phạm, cần áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 32 của Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 12/1/2026.