Thuê công ty gần trụ sở công an để tạo lòng tin

Liên quan đến vụ bắt TikToker Mr Pips (tên thật là phó Đức Nam) đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 31 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan, xác minh các bị hại, truy thu tài sản do Phó Đức Nam và đồng bọn phạm tội mà có.



Theo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, Phó Đức Nam sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam đã cùng Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, tức Mr Hunter, hiện đang ở nước ngoài và bị truy nã) và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX...

Cơ quan công an quận Cầu Giấy lấy lời khai của một số đối tượng trong vụ án.

Các sàn này được Nam và đồng bọn lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách nạp), luôn thắng - tức là tài khoản nhà đầu tư chắc chắn sẽ "cháy" khi đặt lệnh.



Sau có "nhà đầu tư" bước chân vào, Nam và đồng bọn chỉ đạo cho nhân viên quản lý, sale... sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, lập nhiều hội nhóm đầu tư để dụ dỗ nhà đầu tư.

Cụ thể, các đối tượng giả làm chuyên gia tài chính hoặc đóng giả làm nhà đầu tư khác để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, điều tra thông tin tài chính của họ và dụ dỗ nạp tiền. Để thao túng được bị hại, các đối tượng cho nhà đầu tư hưởng lãi ở những khoản đầu tư nhỏ. Sau đó, chúng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm, đưa bị hại cuốn vào dòng tiền bị thua, thôi thúc họ tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ.

Phó Đức Nam sau khi bị bắt giữ.

Ngoài ra, chúng còn thuê một số văn phòng ở gần trụ sở các cơ quan công an rồi nói với nhà đầu tư rằng có thể đến kiện cáo ngay lập tức.

Hiện cơ quan điều tra mới chỉ tiếp nhận trình báo của 18 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng. Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn do nhiều bị hại nghĩ các kênh của Mr Pips là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc họ bị mất tiền là do may rủi nên không trình báo.

Cảnh sát cũng đã thu giữ, tạm giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính khoảng 5.200 tỷ đồng của Phó Đức Nam.

Cơ quan điều tra yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, nhà chức trách đề nghị những người là bị hại cần trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0886.882.338).

Đe dọa nhân viên phải giữ bí mật tuyệt đối

Theo Công an quận Cầu Giấy, để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phó Đức Nam và đồng bọn thuê hơn 1.900 người làm nhân viên, phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ khác nhau.

Trong đó, các nhân viên sale của văn phòng chi nhánh sẽ chia thành từng nhóm 5-10 người và có trưởng nhóm để đào tạo, hướng dẫn các thành viên tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền.

Lượng lớn tài sản gồm tiền và vàng thu giữ tại nhà Phó Đức Nam.

Dù không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng những nhân viên sale vẫn tìm kiếm khách hàng rồi giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối giả, bị chi phối do chính Nam và đồng bọn lập trình.

Phó Đức Nam cho xây dựng một đội ngũ pháp chế và an ninh, nhằm đe dọa khi các nhân viên khi gia nhập phải ký cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh, đặc biệt là sau khi nghỉ việc.

Nếu ai vi phạm, các đối tượng sẽ cho người đe dọa, thậm chí sử dụng vũ lực để hành hung.