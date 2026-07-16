Vũ Thúy Quỳnh mặc váy rộng vẫn không giấu nổi vòng 2 lùm lùm

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì ngoại hình khác lạ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho visual cuốn hút, cư dân mạng cũng dành sự quan tâm đến vòng 2 của người đẹp khi cho rằng phần bụng có vẻ đầy đặn hơn thường thấy.

Trong clip, Vũ Thúy Quỳnh diện chiếc váy lụa màu nude dáng suông. Ở một số góc chụp, vòng hai của người đẹp trông lớn hơn bình thường, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Bên dưới các bài đăng, không ít cư dân mạng để lại bình luận bàn tán về vòng 2 của Vũ Thuý Quỳnh. Từ khi vướng nghi vấn có tin vui, người đẹp 9x thường xuyên lựa chọn mặc trang phục rộng rãi giấu dáng.

Ở một số góc chụp, vòng hai của người đẹp trông lớn hơn bình thường, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều lần xuất hiện với vòng hai được nhận xét đầy đặn hơn thường thấy. Khoảng 1 tháng trước, người đẹp từng diện váy đen bó sát, lộ vòng 2 nhô cao khi tham dự một sự kiện và gây bàn tán vì thường xuyên đặt tay lên bụng.

Đáng chú ý, phong cách thời trang của Á hậu 9X cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu từng gắn liền với hình ảnh quyến rũ, ưu tiên những thiết kế ôm sát để tôn đường cong, Vũ Thúy Quỳnh thời gian gần đây lại thường xuyên lựa chọn váy suông, trang phục có phom dáng rộng và kín đáo hơn trong các lần xuất hiện trước công chúng. Sự thay đổi này càng khiến những đồn đoán về ngoại hình của cô thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.

Cô liên tục để lộ vóc dáng khác lạ thời gian qua. Ảnh: Tổng hợp

Trước đó, Á hậu 9x theo đuổi phong cách quyến rũ, hay mặc trang phục ôm sát khoe đường cong. Ảnh: FBNV

Hiện tại, người đẹp 9x lại thay đổi phong cách thường xuyên mặc trang phục rộng rãi. Ảnh: FBNV

Bên cạnh những đồn đoán về ngoại hình, chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh với doanh nhân Đức Phạm cũng nhận được sự quan tâm lớn. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 11/2025 khi Đức Phạm đăng tải hình ảnh ôm bạn gái trong chuyến du lịch kèm lời nhắn "Yêu em", Người đẹp từng chia sẻ, cả hai quen nhau nhờ cùng có niềm đam mê chơi game, sau đó gắn bó hơn khi thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao và đồng hành trong cuộc sống.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Vũ Thúy Quỳnh không ít lần đối mặt với những ý kiến trái chiều bởi Đức Phạm là chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Dù vậy, nàng Á hậu nhiều lần khẳng định cả hai đến với nhau khi đều độc thân, đồng thời mong khán giả không kéo những người không liên quan vào câu chuyện tình cảm của mình.