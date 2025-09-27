Ngày 27/9, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh nam bị vứt bỏ trong con hẻm trên địa bàn.

Trước đó, trưa 25/9, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nam còn nguyên dây rốn đã tử vong ở con hẻm không số ở khu phố 7 bên hông siêu thị Co.opmart Nguyễn Anh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) nên báo công an. Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định có 2 người nghi vấn là L.T.B.H. (SN 2000) và Đ.V.T. (SN 1994, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây) nên mời làm việc.

H. khai tháng 9/2025, do cảm thấy bụng có cảm giác có thai. Mặc dù trước đó, mỗi tháng H. đều có kinh nguyện tuy nhiên chu kỳ chỉ khoảng 2 ngày nên người này không để ý và không đi khám. Chiều 23/9, H. đi vệ sinh thấy bụng đau và sau đó sinh ra bé trai.

H. bế bé trai nhưng thấy bé không có dấu hiệu còn thở. Hoảng sợ, H. dùng khăn quấn bé trai rồi bỏ vào thùng carton đựng sữa đưa lên gác cất giấu. Do nhà chỉ có mình H. nên không ai hay biết.

Khoảng 18h45 cùng ngày, H. lái xe máy chở thùng carton chứa thi thể bé trai mang đến con hẻm trên vứt bỏ. Khi xảy ra vụ việc, H. không cho ai biết. Bên cạnh đó, H. mang thai phía chồng và người thân gia đình không ai hay biết.

Hiện công an đang trưng cầu giám định pháp y để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.