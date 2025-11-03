Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp xe ô tô xảy ra trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TP.HCM) gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ việc đã được xác định là chị N.H.L. (27 tuổi, ở xã Đông Thạnh).

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet mới đây cho biết, Công an TP.HCM bước đầu làm rõ vụ việc trên. Quá trình điều tra, làm việc với những người liên quan, khám nghiệm tử thi, hiện trường và khám nghiệm kỹ thuật xe, công an đủ cơ sở cho rằng, nạn nhân đã tự vào ô tô, mắc kẹt bên trong và khả năng ngạt khí, dẫn đến tử vong.

Về phía chủ xe, qua làm việc, công an cho biết người này trình bày đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (cách nhà 50m) từ tối 27/10 đến khi phát hiện ra vụ việc. Chủ xe khẳng định không quen biết nạn nhân L. và cũng không biết vì sao cô gái này lại tử vong trong ô tô của mình.

Chủ xe cho hay vì xe đời cũ, không có tài sản nào giá trị nên đã không khóa xe. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Chủ xe ô tô tường trình, khi đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt vào tối 27/10, người này đã không khóa cửa xe vì xe đời cũ, không có tài sản giá trị bên trong.

Về kết quả khám nghiệm tử thi cũng xác định, thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực hay bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy, bị ngạt thở, tử vong do suy hô hấp. Nhận định ban đầu của công an, vụ việc không có dấu hiệu của án mạng. Kết quả điều tra ban đầu đã được công an thông báo cho gia đình nạn nhân.

Phản ứng của bố mẹ nạn nhân

Cũng theo nguồn tin trên VietNamNet, cha mẹ nạn nhân cho biết họ chấp nhận những thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra do đã hiểu tình trạng sức khỏe của con gái. Bố mẹ L. nhận định cái chết của con gái xuất phát từ phía cá nhân cô gái, song vãn đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an.

Trước đó chia sẻ trên báo Dân trí, bố mẹ chị L. chia sẻ, nạn nhân là con út trong gia đình có 3 người con. Chị này vốn ngoan hiền, học giỏi, từng làm nhân viên ngân hàng. Từ nhỏ, L. có cơ địa yếu, bị cường giáp, hay bị tụt canxi và phải thường xuyên dùng thuốc.

L. đã nghỉ việc ở ngân hàng từ vài năm trước và ở nhà phụ mẹ làm kim chi. Gần đây, cô gái có dự định làm công việc bán hàng online nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Nhận định ban đầu của công an, vụ việc không có dấu hiệu của án mạng.

Theo gia đình, tối 28/10, sau khi ăn cơm xong, L. bất ngờ bỏ chạy khỏi nhà. Gia đình vội đuổi theo nhưng mất dấu ở ngã tư. Sau đó, gia đình chia nhau đi tìm L. nhưng không có kết quả.

Theo mẹ nạn nhân, vợ chồng bà có linh tính và tìm kiếm quanh khu vực chiếc ô tô, dùng đèn pin kiếm dưới gầm xe, rọi vào bên trong tìm nhưng không có động tĩnh gì. Lát sau, người mẹ tiếp tục tìm con ở khu vực chiếc ô tô, dùng tay giật cốp 2 lần nhưng không được, dùng tay đập cửa kính nhưng không thấy có phản ứng gì.

Không tìm được con, gia đình L. đã trình báo cơ quan chức năng và tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên đến sáng ngày 1/11, họ đau xót biết thi thể cô gái trong cốp ô tô được mọi người phát hiện là con gái mình. Vào sáng cùng ngày, chủ xe phát hiện trong xe có mùi hôi thối, kính xe bị vỡ nên đã kiểm tra thì phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe và trình báo sự việc với công an.