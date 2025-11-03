Liên quan vụ "phát hiện xác chết nữ giới trong cốp ô tô", Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y và tiến hành làm rõ thêm một số tình tiết.

Cũng liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, Công an TPHCM bước đầu làm rõ vụ việc thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp ô tô được phát hiện tại đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh gây xôn xao dư luận.

Quá trình điều tra, làm việc với những người liên quan, khám nghiệm tử thi, hiện trường và khám nghiệm kỹ thuật xe, công an đủ cơ sở cho rằng, nạn nhân tử vong là N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) đã tự vào ô tô, mắc kẹt bên trong và khả năng ngạt khí, dẫn đến tử vong.

Công an khám nghiệm tử thi cũng xác định, thi thể chị L. không có dấu vết tác động ngoại lực hay bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy, bị ngạt thở, tử vong do suy hô hấp.

Công an có nhận định ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu của án mạng.

Làm việc với chủ ô tô, công an cho biết người này trình bày đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10 đến khi phát hiện ra vụ việc. Ông khẳng định không quen biết với nạn nhân L. và không biết vì sao L. lại tử vong trong ô tô của mình.

Chủ ô tô tường trình, từ tối 27/10, khi đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, cách nhà chừng 50m, do xe đời cũ, không có tài sản gì giá trị bên trong nên đã không khoá cửa xe.

Trước đó, chia sẻ với báo Tuổi trẻ, cha chị N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh - nạn nhân chết trong ô tô được phát hiện vào ngày 1/11) cho biết chị là con út trong gia đình có 3 con.

Chị L. từng làm tại một ngân hàng nhưng sau dịch COVID-19 nghỉ việc, ở nhà bán hàng online. Gần đây chị có dấu hiệu trầm cảm, tinh thần không được ổn định, hay cười một mình.

Người cha cho biết tối 28/10, chị L. tự động mở cửa đi bộ ra đường. Tuy đã lớn nhưng thường ngày chị được ba mẹ hoặc chị chở đi, không đi một mình.

Ngay lập tức, người cha cùng người con gái lớn lấy xe máy đuổi theo nhưng không thấy tung tích. Sau đó ông chở con gái đầu về nhà rồi cùng vợ tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm.

Đến rạng sáng 29/10, gia đình ông đã đến Công an xã Đông Thạnh trình báo về việc con gái đi mất tích. Do sự việc mới xảy ra vài giờ nên công an xã chỉ ghi nhận.

Trong đêm 29/10, ông cùng con gái và vợ tiếp tục đi tìm nhiều lần với hy vọng tìm được con. Ông cho biết có hai lần đi ngang ô tô đậu ven đường nhưng không thấy động tĩnh gì. Ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt chỉ cách nhà ông khoảng 700m.

Chiếc xe ô tô đậu nhiều ngày bên đường được phát hiện có thi thể cô gái trong cốp xe.

Đến hôm sau (30-10), gia đình nhờ những người dân xung quanh trích xuất camera dọc các tuyến đường xác định hướng đi của chị. Ông có xem camera vị trí gần ô tô, có thấy bóng dáng chị L. nhưng không rõ ràng. Hôm sau nữa, gia đình cũng cố gắng đi tìm nhưng vô vọng.

Liên tiếp 4 ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, sáng 1/11, người cha chở con gái đầu đi làm và định mang ảnh chị L. đến Công an xã Đông Thạnh xác lập biên bản về việc con gái mất tích, chính thức nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Dọc đường về ông thấy đám đông người dân đứng xem vụ việc phát hiện thi thể cô gái trong ô tô trên đường Nguyễn Thị Đẹt. Linh cảm chẳng lành, ông xin phép công an xã cho vào gần để xem, nhận dạng và điếng người khi xác định đó chính là con gái mình.