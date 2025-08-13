Vụ thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh ở Thanh Hóa: Do học sinh nói thầy dạy bài không hiểu?

Cụ thể, ngày 13/8, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xác nhận người trong clip là thầy giáo V.X.T., giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh của nhà trường, còn nam sinh là học sinh lớp 7 (năm học tới lên lớp 8) và là người có quan hệ họ hàng với thầy T..

Theo ông Nguyễn Văn Tinh, qua nắm bắt thông tin ban đầu thì thầy T. có họ hàng với gia đình cháu bé trong clip (thầy T. gọi bố mẹ em học sinh là cô chú). Gia đình em học sinh có gửi gắm thầy T. dạy kèm cháu này từ năm lớp 3 tới giờ. Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là trong lúc em học sinh này chơi với bạn có nói thầy T. dạy không hiểu được . Sau khi nghe được thông tin đó, thầy T. đã đi tới tận nhà, trước mặt mẹ của học sinh này và có tát 3 cái vào mặt để dạy dỗ em mình ở góc độ gia đình.

Hình ảnh thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/8, phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc (đóng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo cụ thể , để có hướng xử lý theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, cơ quan chức năng đang xác minh clip được đăng tải trên mạng xã hội có nội dung ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà, gọi một nam sinh ra ngoài sân rồi tát liên tiếp vào mặt nam sinh này. Sự việc được xác định xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8/8/2025 tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7 trên địa bàn.