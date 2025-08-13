Ngành học ở Việt Nam DUY NHẤT 1 nơi đào tạo, tưởng "ế" ai ngờ điểm chuẩn tăng lia lịa, lương tốt nghiệp mới... choáng!

Ngành Quản lý hoạt động bay là một ngành học hiếm tại Việt Nam, hiện tại, chỉ có Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học duy nhất đào tạo chính quy ngành này. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn theo học ngành này ở bậc đại học, Học viện Hàng không Việt Nam là lựa chọn duy nhất.

Ngành Quản lý hoạt động bay có vai trò quan trọng trong ngành hàng không, liên quan đến việc đảm bảo an toàn và hiệu quả trong các hoạt động bay. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại các vị trí như kiểm soát không lưu, phòng thủ tục bay, kế hoạch bay, thông báo bay, và các vị trí liên quan khác tại các hãng hàng không, sân bay, và các cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.

Do tính chất đặc thù và chỉ có một trường đào tạo, ngành Quản lý hoạt động bay có tính cạnh tranh cao trong tuyển sinh. Tuy nhiên, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp rất tốt, với mức lương hấp dẫn.

Được biết, mức thu nhập bình quân của một kiểm soát viên không lưu tại Việt Nam khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Còn thu nhập thực tế của từng kiểm soát viên không lưu tùy thuộc vào thâm niên công tác và đóng góp thực tế. Ngoài ra kiểm soát viên không lưu còn được hưởng các chế độ, quyền lợi khác theo quy định.

Điểm chuẩn tăng dần đều

Năm 2025, Học viện Hàng không Việt Nam dành 277 chỉ tiêu cho ngành này, bao gồm cả chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Đây là một trong những ngành có điểm sàn cao nhất của trường trong năm nay, và được dự đoán điểm chuẩn sẽ khó giảm so với 2024, thậm chí có thể nhích lên.

Ở phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành Quản lý hoạt động bay của Học viện Hàng không Việt Nam có điểm sàn 20. Với xét học bạ, mức sàn là 23,88 điểm; xét theo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 679,6 điểm; ĐH Quốc gia Hà Nội là 87,5 điểm. Các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IB cũng được chấp nhận, lần lượt với mức sàn 1.215/1.600, 25/36 và 31,75/42.

Ba năm gần đây, điểm chuẩn ngành này luôn tăng đều và giữ "ngôi vương" là ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện. Năm 2022, phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT lấy 23,3 điểm; năm 2023 tăng lên 24,2 điểm. Đến 2024, chương trình chuẩn đạt 25,5 điểm và chương trình học bằng tiếng Anh chạm mốc 26 điểm.

Với các chương trình thông thường, ngành Quản lý hoạt động bay thu 18,5 triệu đồng một học kỳ (15 tín chỉ).

Sau đó để đủ điều kiện trở thành phi công thương mại, sinh viên cần trải qua các khóa huấn luyện chuyên sâu với tổng chi phí ước tính từ 2,45 - 2,95 tỉ đồng.

Cụ thể, các giai đoạn huấn luyện trong chương trình đào tạo phi công, gồm: PPL (giấy phép phi công tư nhân, 4 tháng, 60 giờ bay): khoảng 570 triệu đồng; ATP (lý thuyết phi công vận tải hàng không, 6 tháng): khoảng 160 triệu đồng;

MCC & Jet FAM (phối hợp tổ bay và làm quen máy bay phản lực, 1 tháng): khoảng 215 triệu đồng; CPL & IR-ME (giấy phép phi công thương mại và bay thiết bị đa động cơ, 140 giờ bay): huấn luyện tại nước ngoài từ 6 - 12 tháng, chi phí dao động 60.000 - 80.000 USD (tương đương 1,5 - 2 tỉ đồng).

