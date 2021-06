Vũ Thảo My và MLee mang chuyện tình yêu “gái lớn hơn trai” vào sản phẩm âm nhạc mới

Tối 8/6, Vũ Thảo My và MLee đã ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Gọi Em Ngay. Đây là ca khúc nhạc Hoa lời Việt, được làm mới lại từ bản gốc nổi tiếng xứ Trung - Loverboy88.

Để ca khúc mang màu sắc mới mẻ hơn, Vũ Thảo My và MLee đã cùng một người bạn thân thiết viết lại phần lời, với nội dung tình yêu tươi trẻ, nói về chuyện tình yêu sét đánh của một cô gái dành cho một chàng trai mới gặp tại cửa hàng tiện lợi.

Thay vì âm thầm giữ tình cảm cho riêng mình, cô gái đã chọn bày tỏ theo phong cách táo bạo chuẩn Gen Z. "Nhà em 3 đời trí nhớ tốt, nhưng đến đời em lại chỉ nhớ mỗi anh", "Gái lớn hơn trai bây giờ đang là mốt"… là những câu từ vô cùng quen thuộc trên MXH, đánh trúng trend giới trẻ hiện nay đều được đưa vào ca khúc.

Theo Vũ Thảo My, cô quyết định rủ đàn chị MLee cùng người bạn thân của mình viết lại lời, và nhờ nhà sản xuất âm nhạc Drum7 phối mới ngay khi nghe được bản gốc Loverboy88. "Do quá yêu thích ca khúc nên tôi hỏi ý kiến ekip của mình, nhận được sự đồng ý của mọi người và chị MLee nên đã mau chóng bắt tay vào làm ngay chỉ trong vài ngày", Vũ Thảo My nói.

Thay vì ra mắt bản audio, Vũ Thảo My và MLee quyết định cùng nhau thực hiện một MV chung để đánh dấu màn kết hợp này. Đặc biệt, cả hai còn "chơi lớn" khi quay toàn bộ sản phẩm bằng điện thoại trong thời gian 3 giờ đồng hồ.

"Do thời gian của chị MLee khá bận rộn nên việc sắp xếp 1 ngày dài quay MV là không thể, vì vậy tôi và ekip thử quay toàn bộ bằng điện thoại. Dù buổi quay gặp khá nhiều trở ngại vì thời tiết TP.HCM đang vào mùa mưa, cứ đến chiều là đổ mưa lớn nên mọi thứ phải diễn ra thật nhanh. Thành ra MV này được thực hiện phải nói nhanh nhất từ trước đến nay, trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Vì tôi và chị MLee đều chưa lái xe thành thạo nên cũng quyết định để chiếc xe đứng yên luôn, không ngờ trời đổ mưa lớn nên nhìn toàn bộ MV như cả hai đang trú mưa trên xe sau khi nhìn thấy crush vậy. Tôi nghĩ đây giống một special video hơn là MV, vì nó được thực hiện rất đơn giản, không cầu kỳ hay hoành tráng", Vũ Thảo My chia sẻ.

Ngoài ca khúc Gọi Em Ngay kết hợp cùng MLee, vào ngày 18/6 tới, Vũ Thảo My cũng phát hành tiếp MV thứ 2 mang tên Khi Nào trong dự án comeback "My". Nữ ca sĩ sinh năm 1997 bật mí, ca khúc thứ 2 sẽ tiếp tục là một bản nhạc Hoa lời Việt, được chính cô viết lại lời từ bản nhạc phim nổi tiếng trong phim "Hoàn Châu Cách Cách". Đây cũng là MV được quay hoàn toàn bằng điện thoại, mang màu sắc nhẹ nhàng, đơn giản nhất.

"Tôi biết có khá nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Việt đang theo trào lưu nhạc Hoa lời Việt quá nhiều. Ban đầu tôi cũng nghĩ chất giọng của mình không hợp với dòng nhạc này. Nhưng khi nghe và tìm hiểu, tôi thấy mình có thể làm mới để phù hợp với giọng hát, không nhất thiết cứ cover nhạc Hoa là phải da diết. Vì vậy ca khúc Gọi Em Ngay kết hợp cùng chị MLee chính là cách tôi muốn khán giả hiểu chúng ta có thể nhìn nhận ở những góc độ rất mới, rất thú vị", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tôi lựa chọn làm lại nhạc Hoa và tự viết lời Việt cho dự án comeback sau 5 tháng, cũng là dự án mở màn năm 2021 của mình vì muốn bản thân được thử sức nhiều hơn. Trong dự án này, có cả màu sắc vui tươi, có cả những nốt trầm, nhưng chung quy lại đều là những tâm tư tôi muốn gửi gắm nó đến khán giả, rằng trong tình yêu chúng ta đều cần những cung bậc cảm xúc riêng, và chắc hẳn rất nhiều người cùng cảm xúc với những ca khúc trong dự án này", Vũ Thảo My nói.

MV "Gọi Em Ngay" (Call Me) - Vũ Thảo My x MLee

Sau dự án "My" đánh dấu sự trở lại của Vũ Thảo My năm 2021, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới vào nửa cuối năm. Trong đó, cô sẽ tham gia sáng tác ở phần lớn ca khúc.