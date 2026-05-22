Thời gian này mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại sự việc gây bức xúc trong quán trà sữa ở thôn Tân Hội, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh. Theo nội dung clip thì vào khoảng 22h52' ngày 12/3, một nam thanh niên bước vào quán hỏi mua kem. Thời điểm này, quán đã đóng cửa, các nhân viên đang dọn dẹp và vệ sinh nên nữ nhân viên đứng quầy thông báo: “Đóng cửa rồi ạ”.

Tuy nhiên, vị khách vẫn liên tục yêu cầu quán phải bán kem cho mình. Khi nữ nhân viên giải thích: “Bên em hết kem rồi ạ”, thanh niên bất ngờ nổi nóng nói lớn "phải có kem", rồi hất đổ màn hình bán hàng và vơ đồ đạc trên quầy ném mạnh về phía cô gái. Chưa dừng lại, đối tượng này còn lao thẳng vào bên trong quầy, liên tục chửi bới rồi dùng tay túm tóc, ghì nữ nhân viên lên quầy phía sau.

Thanh niên túm tóc đánh nữ nhân viên. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã Tân Chi (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã nắm được vụ việc "cố ý gây thương tích" xảy ra vào ngày 12/3/2026 tại thôn Xuân Hội. Bên cạnh đó, ngày 20/5, trên trang fanpage chính thức, Công an xã Tân Chi cũng có bài đăng khuyến cáo người dân.

Công an xã Tân Chi khẳng định vụ việc “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 12/3/2026, tại thôn Xuân Hội, xã Tân Chi (tỉnh Bắc Ninh) đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an xã Tân Chi thụ lý, giải quyết đúng theo trình tự, thủ tục của pháp luật, có sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan sự việc, trên mạng xã hội có xuất hiện một bài đăng từ ngày 19/5/2026 đến nay có nội dung theo công an xã là "không đúng bản chất, mang tính chủ quan một chiều, chưa được xác minh, kiểm chứng".

"Công an xã đề nghị người dân hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh; không chia sẻ, bình luận tiêu cực về vụ việc trên khi chưa có thông tin xác thực. Các trường hợp chia sẻ, bình luận tiêu cực gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật ", bài đăng nhấn mạnh.

Hiện sự việc diễn ra trong đoạn camera an ninh ghi tại quán trà sữa vẫn đang nhận được sự chú ý của dư luận.