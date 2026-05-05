Ngày 5/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trong xe hơi đậu trên quốc lộ 27C (đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (28 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường vụ phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi nhận được tin báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với VKSND Khu vực 3 - Khánh Hòa, Công an xã Nam Khánh Vĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một chai nhựa thuốc trừ sâu và một nắp nhựa màu xanh đã bị bung nắp.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sáng ngày 4/5 người dân đi qua khu vực nêu trên phát hiện xe hơi 79A-503.XX dừng bên lề đường. Khi họ đến gần kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên trong tư thế ngồi ngửa bất động tại vị trí ghế lái nên trình báo lực lượng chức năng.

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan đã có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao thi thể thanh niên tử vong trong ô tô cho gia đình lo hậu sự.