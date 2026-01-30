Vụ sườn heo đông lạnh "có màu lạ" đưa vào trường học: Chấm dứt hợp tác với đơn vị cung cấp thực phẩm

Ngày 30-1, Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) đã ra thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm đối với Công ty Phúc Hậu sau lùm xùm sườn heo đông lạnh "có màu lạ".

Việc ngừng cung cấp cho bếp ăn học sinh bán trú của trường được chấm dứt từ ngày 28-2.

Trước đó, phụ huynh trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã có buổi đối thoại gay gắt với nhà trường

Giải thích lý do không chấm dứt hợp đồng thời điểm này mà kéo dài tới gần 1 tháng nữa, lãnh đạo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết việc lựa chọn nhà thầu mới cần thời gian thẩm định kỹ lưỡng.

Mặt khác, đây là thời gian trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên các thủ tục liên quan không thể thực hiện ngay trong thời gian ngắn.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cam kết, trong thời gian chuyển giao nhà cung cấp mới, nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ thực phẩm đầu vào mỗi ngày, với sự tham gia giám sát trực tiếp của ban giám hiệu và ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Ban giám hiệu nhà trường một lần nữa xin lỗi chân thành vì những bất an mà sự việc vừa qua đã gây ra" - thông báo nêu.

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh lúc 5 giờ 15 phút ngày 15-1, tổ kiểm tra thực phẩm của nhà trường (gồm ban giám hiệu, giáo viên phụ trách và đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh) tiến hành kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến bữa ăn bán trú.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ kiểm tra phát hiện 90 kg sườn heo đông lạnh không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo nội dung hợp đồng đã ký kết (yêu cầu cung ứng thịt tươi, mới).

Ngay khi phát hiện, nhà trường không đưa số thực phẩm trên vào chế biến, đồng thời lập biên bản, trả lại 90 kg sườn heo đông lạnh này, yêu cầu Công ty Phúc Hậu thay thế 90 kg sườn heo khác.