Vụ suất ăn 'giống tóp mỡ': Nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú trở lại

Chiều 4/10, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, Hà Nội) thông báo tới phụ huynh việc tổ chức ăn bán trú trở lại từ ngày 5/10, sau một tuần tạm dừng để rà soát, kiện toàn các điều kiện phục vụ học sinh.

Theo thông báo, nhà trường đã thay đơn vị cung cấp suất ăn. Công ty TNHH Thực phẩm DAEWOO sẽ đảm nhận việc cung ứng từ ngày 5/10 đến hết ngày 31/5/2027.

Nhà trường cho biết đã rà soát và chuẩn bị lại các điều kiện tổ chức bữa ăn. Hoạt động tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu, giao nhận suất ăn cũng như việc tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ bán trú sẽ được tăng cường kiểm tra, giám sát.

Hình ảnh khay thịt bị phụ huynh phản ánh “toàn tóp mỡ” tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, Hà Nội.

Trước đó, ngày 23/9, một số phụ huynh phản ánh sau khi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của trường, họ thấy món ăn được cho là “tóp mỡ” và cho rằng định lượng suất ăn chưa tương xứng với mức 40.000 đồng.

Nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn sau đó giải thích thực đơn ngày 23/9 không có tóp mỡ mà sử dụng thịt ba chỉ tươi, có nguồn gốc và được kiểm tra khi tiếp nhận. Theo nhà trường, thịt sau khi chiên ở nhiệt độ cao có thể săn lại, phần vừng không bám nên dễ khiến người nhìn nhầm với tóp mỡ.

Tuy nhiên, những phản ánh này cũng kéo theo việc kiểm tra toàn diện công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại trường.

Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 do bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, làm trưởng đoàn, kiểm tra đột xuất bếp ăn của Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Kết quả kiểm tra cho thấy công tác quản lý và vận hành bếp ăn còn nhiều bất cập.

Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn thực phẩm xã Quảng Bị trực tiếp kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Trường Tiểu học Quảng Bị 2 sáng 24/9. (Ảnh: UBND xã Quảng Bị 1)

Theo đoàn, UBND xã Quảng Bị chưa tư vấn đầy đủ khi trường ký hợp đồng với Công ty Thăng Long, đồng thời chưa có phương án dự phòng trong trường hợp đơn vị cung cấp gặp sự cố.

Hợp đồng cũng không quy định cụ thể về nhân sự phục vụ. Trong khi đó, 24 người được bố trí phục vụ khoảng 2.160 học sinh. Bếp ăn có diện tích hơn 200 m² nhưng khu vực nấu chỉ khoảng 20 m², phải phục vụ hơn 2.000 suất ăn mỗi ngày.

Đoàn kiểm tra còn ghi nhận quy trình bếp một chiều chưa được thực hiện đúng. Sổ kiểm thực ba bước chưa được ký duyệt hằng ngày. Công ty Thăng Long cũng chưa cập nhật đầy đủ thông tin về các lô hàng phục vụ bữa ăn, khiến việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm chưa thể thực hiện đầy đủ.

Sau kiểm tra, ngày 26/9, UBND xã Quảng Bị có văn bản yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú với Công ty Thăng Long để tìm đơn vị mới.

Sau 1 tuần tạm dừng, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 lựa chọn đơn vị cung cấp mới và thông báo tổ chức lại bữa ăn bán trú từ ngày 5/10.

Việc thay đổi nhà cung cấp được thực hiện trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học sinh được đặt lên hàng đầu, sau khi hoạt động bán trú tại trường bộc lộ nhiều vấn đề trong quản lý, vận hành.