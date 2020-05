Vụ phụ huynh phản đối vì con nghỉ học 3 tháng nhưng phải đóng hơn 200 triệu đồng: Trường Quốc tế Mỹ chính thức lên tiếng

Trường Quốc tế Mỹ (TAS) có trụ sở tại số 6 đường Song Hành, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, phường An Phú, quận 2, là một trong những trường Quốc tế có mức học phí cao nhất tại TP.HCM. Tuy nhiên, trong thời gian con nghỉ học vì dịch, nhà trường không hoàn phí giai đoạn này mà yêu cầu phụ huynh đóng tiếp học phí năm học mới cùng với phí giữ chỗ.

Chiều 11/5, phụ huynh cầm tờ rơi đến trường phản đối chính sách học phí, yêu cầu nhà trường công bằng, tôn trọng, đối thoại phụ huynh... Theo biểu phí, tiền học phí của Trường TAS mức thấp nhất là gần 290 triệu đồng và mức cao nhất là 632 triệu đồng/năm tùy bậc học, chưa tính tiền ăn uống, đưa đón, phí nhập học.

Phụ huynh cho biết, hơn 3 tháng học sinh nghỉ học, phụ huynh vẫn có thể phải đóng tới 220 triệu đồng tiền học phí. Tính ra, khoảng 65 ngày thực học thì phụ huynh phải đóng là gần 3,4 triệu đồng/ngày.

Phụ huynh trường TAS cầm tờ rơi phản đối chính sách học phí.

Sau khi nhận phản ứng từ phụ huynh, trường Quốc tế Mỹ đã chính thức phản hồi.

Lý giải về việc đứng bên trong cổng sắt trao đổi mà không cho phụ huynh vào trường, trường Quốc tế Mỹ cho hay: "Ngày 11/5, chúng tôi nhận được phản ánh của một số phụ huynh có mặt tại trường, yêu cầu làm rõ về các vấn đề học phí cho năm học 2020 – 2021, cũng như trong thời gian học online do dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học sinh cũng như toàn thể nhân viên TAS, chúng tôi đã thực hiện đúng những chỉ thị của chính phủ về việc hạn chế tụ tập đông người. Vì vậy, kính mong các phụ huynh hợp tác, hỗ trợ chúng tôi để chúng ta có thể đảm bảo an toàn cao nhất cho toàn thể gia đình TAS".



Phụ huynh chỉ được đối thoại với Ban giám hiệu qua cổng sắt.

Về vấn đề học phí, nhà trường lý giải: "TAS cũng phải đối mặt với những khó khăn không ngoại lệ. Tuy vậy, suốt nhiều tháng qua, toàn thể đội ngũ lãnh đạo, giáo viên và nhân viên của chúng tôi vẫn nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để tìm cách vượt qua khủng hoảng.

Thứ nhất, theo yêu cầu cách ly toàn xã hội của Chính phủ, tất cả học sinh không được đến trường để học tập trung, nhưng đội ngũ thầy cô giáo của TAS vẫn phải làm việc nhiều hơn để các em được học trực tuyến – E-learning tại nhà, để đảm bảo việc học không bị gián đoạn. Đa số các em học sinh đều tham gia tương tác và có hiệu quả tốt khi học online với các thầy cô.

Thứ hai, trường không tổ chức đưa đón học sinh nhưng để đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học được duy trì trong tình trạng tốt nhất, nhà trường đã phải yêu cầu đội ngũ bảo trì làm việc gấp đôi bình thường. Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng để chào đón các em học sinh và thầy cô có thể sử dụng bất kỳ lúc nào khi quay trở lại trường học. Ngoài ra, theo yêu cầu của cơ quan Y tế, nhà trường phải tiến hành vệ sinh khử khuẩn liên tục mỗi ngày, đảm bảo tình trạng sẵn sàng đón học sinh trở lại. Những hoạt động này làm phát sinh thêm chi phí nhưng TAS chấp nhận để tạo ra môi trường an toàn nhất cho học sinh.

Thứ ba, TAS không thể cắt giảm hay dừng hợp đồng lao động với đội ngũ giáo viên nước ngoài vì nhiều lý do: Không thể tuyển dụng ngay lập tức giáo viên thay thế đạt chuẩn để tham gia giảng dạy ngay khi mở cửa trở lại trường học; Thủ tục giấy tờ cần có để một giáo viên nước ngoài được cấp phép dạy học tại Việt Nam khá phức tạp và cần một thời gian tương đối dài, trên 2 tháng cho quy trình từ khi tuyển dụng đến hoàn thành giấy phép lao động.

TAS đã trả lương và phụ cấp đầy đủ để duy trì đội ngũ giáo viên chuẩn quốc tế suốt thời gian qua để đảm bảo việc học tập của con em của Quý Phụ huynh sẽ vào guồng ngay khi trường học mở cửa trở lại.

Thứ tư, đặc thù của ngành giáo dục và khối trường học không thể vì khó khăn dịch bệnh mà có thể quyết định trả mặt bằng, chuyển mặt bằng. Chúng tôi vẫn phải đều đặn trả chi phí thuê tài chính của khu trường học để đảm bảo khi hết dịch, con em vẫn được học ở ngôi trường đầy đủ tiện nghi như trước khi xảy ra đại dịch.

Trường Quốc tế Mỹ lý giải học sinh không đi học nhưng trường vẫn phát sinh thêm chi phí.

Nhà trường cho biết, trong tình hình khó khăn của dịch bệnh, trường vẫn luôn đặt sự quan tâm, chăm sóc cho học sinh lên hàng đầu. Vì vậy, nhà trường đã 3 lần (15/3, 24/4 và 11/5/2020) gửi email thông báo công khai và chính thức tới toàn thể phụ huynh về các chính sách hỗ trợ học phí.

"Đối với các khoản tiền ăn, xe buýt, hoạt động ngoại khóa của các tháng học sinh không đến trường trong thời gian chống dịch vừa qua: nhà trường sẽ hoàn lại 100%. Khoản phí này sẽ được khấu trừ khi phụ huynh nộp phí của năm học mới, hoặc hoàn trả đối với những học sinh không còn học ở TAS vào năm học tới

Về học phí 2020-2021: TAS khẳng định không tăng học phí.

TAS chỉ thu học phí tương đương học phí của năm 2019-2020. Thêm vào đó, nhà trường lần đầu áp dụng chính sách ưu đãi nộp học phí sớm trong năm học. Chương trình sẽ được gia hạn từ ngày 30/5 đến ngày 15/6. Tiến độ đóng học phí năm học 2020-2021 là trước 1/8.

Chúng tôi xin được khẳng định, trường TAS chưa bao giờ thu phụ phí về việc học online, E-learning".