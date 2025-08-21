Sáng 21/8, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận khẩn cấp hai chị em ruột C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi), ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh, trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Được biết, khoảng 6h sáng ngày 17/8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, người cha - đã ly hôn và không sống chung với vợ con được cho là đã đổ xăng lên người hai chị em, người mẹ và khắp phòng ngủ trên tầng 1, sau đó châm lửa bằng bật lửa.

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng. Người thân đã nhanh chóng đưa hai bé đến Bệnh viện Nhi Đồng TP để cấp cứu.

Tình trạng hai cháu bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP HCM).

Tình trạng hai bé lúc nhập viện vô cùng nghiêm trọng. Bé trai 5 tuổi bị bỏng độ II-III chiếm đến 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu 175 lần/phút, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Bé gái 13 tuổi bị bỏng độ II-III khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với nhịp tim 160 lần/phút và bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Các bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai cháu bé.

Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách.