Liên quan đến vụ việc phát hiện chiếc ô tô nhãn hiệu Kia Morning mang BKS 51F-708.22 cùng 2 thi thể, 1 nam và 1 nữ dưới kênh Văn Phong (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) gây xôn xao dư luận, danh tính 2 nạn nhân đã được xác định là anh Châu Văn Bảo, 25 tuổi, trú tại xã KBang và chị Trịnh Thị Ngọc Hưng, 31 tuổi, trú xã Kon Giang, cùng tỉnh Gia Lai, theo nguồn tin trên báo VnExpress.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, Công an tỉnh Gia Lai đã bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu cho hay, vào khoảng 14 giờ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), anh Bảo điều khiển xe mô tô chở chị Hưng rời nhà đi chơi. Tiếp đó, nam thanh niên thuê chiếc ô tô BKS 51F-708.22 để tiếp tục di chuyển cùng chị Hưng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Người Lao Động)

Đến rạng sáng ngày 21/2, anh Bảo điều khiển ô tô, lưu thông trên tuyến ĐT 636 theo hướng đông - tây. Khi đi đến đoạn đường cong thuộc thôn Phú Lạc, do không làm chủ được tốc độ, xe ô tô đã tông vào cọc tiêu bên đường rồi lao xuống kênh Văn Phong.

Camera hành trình của ô tô đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc gặp nạn, trích xuất dữ liệu cho thấy, chiếc xe đang di chuyển trong đêm, khi qua khúc cua bất ngờ mất lái, va vào trụ biển báo bên trái hướng di chuyển rồi lao thẳng xuống kênh.

Được biết, chị Hưng mất liên lạc với gia đình từ tối mùng 4 Tết. Người nhà đã đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cư dân mạng hỗ trợ tìm kiếm người phụ nữ.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn nói trên.

Chiếc xe được trục vớt lên bờ. (Ảnh: VTC News)

Như đã đưa tin, sáng ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết Bính Ngọ), một người dân đi làm ruộng đã phát hiện 1 thi thể nổi trên kênh Văn Phong nên đã trình báo cơ quan chức năng. Khi đến hiện trường mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 thi thể cùng chiếc ô tô. Khi trục vớt lên, chiếc xe bị hư hỏng phần đầu, cửa mở.