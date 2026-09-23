Liên quan đến sự việc phát hiện một chiếc ô tô màu trắng bị nước lũ cuốn trôi, xảy ra chiều 22/9 tại khu vực đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam, phường Bình Long, TP Đồng Nai), ngày 23/9, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ là chủ xe, nghi mất tích.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, qua xác minh, chiếc ô tô màu trắng bị nước cuốn trôi nghi là của bà T.T.B.L. (46 tuổi, trú phường An Lộc, TP Đồng Nai). Người thân của bà L. cho biết đã mất liên lạc với bà từ khoảng 17 giờ ngày 22/9.

Tại vị trí cách hiện trường khoảng 50m, lực lượng chức năng cũng phát hiện một điện thoại di động. Đến trưa ngày 23/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người nghi bị mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người nghi mất tích. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, theo báo Tiền Phong, Công an phường Bình Long (Công an TP Đồng Nai) cho biết chiều ngày 22/9, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu. Khoảng 17 giờ 22/9, người dân phát hiện một chiếc ô tô màu trắng bị nước cuốn trôi trên đoạn đường Sư Vạn Hạnh nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Bình Long sau khi nhận tin báo đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng PC07, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Công tác cứu hộ gặp nhiều trở lại do mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình tìm kiếm khó khăn.