Sự việc chiếc ô tô nhãn hiệu Kia Morning lao xuống mương khiến 2 người tử vong, xảy ra tại xóm 3, thôn Câu Thượng, xã An Quang, TP Hải Phòng chiều 6/9 đã khiến dư luận đau xót. 2 nạn nhân tử vong là ông Đào Mạnh Lập (SN 1958) và vợ là bà Ngô Thị Trong (SN 1959, vợ ông Am), trú tại Cổ Am 3, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Lập cầm lái chiếc xe, bà Trong ngồi ghế phụ. 3 nạn nhân ngồi ghế sau may mắn thoát nạn.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã An Quang phối hợp với các cơ quan chức năng và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin trên Chuyên trang An ninh Thủ Đô cho hay, qua thu thập tài liệu và các chứng cứ liên quan, bước đầu xác định, trưa ngày 6/9/2026, tại nhà ông Đào Văn Tiến (SN 1956, trú xóm 3, thôn Câu Thượng, xã An Quang) tổ chức liên hoan hội đồng đội cũ.

Đến khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, vợ chồng ông Lập cùng 3 người khác lên xe ô tô Kia Morning để cùng về. Khi chiếc xe vừa đi được khoảng 250m, đến đoạn lối quanh qua cầu bắc qua mương của thôn thì bất ngờ rơi xuống mương nước.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Kết quả khám nghiệm hiện trường không phát hiện dấu vết va chạm giữa ô tô với phương tiện giao thông khác, cũng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực có thể dẫn đến cái chết của ông Lập và bà Trong.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trao đổi trên báo VTC News, ông Nguyễn Phú Thọ (Phó Chủ tịch UBND xã An Quang) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, người dân phát hiện vụ việc đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa những người trong xe ra ngoài. Tuy nhiên, đôi vợ chồng ngồi phía trước xe không kịp thoát ra ngoài, dẫn tới tử vong.

Mương nước nơi xảy ra tai nạn chạy dọc các tuyến đường liên thôn, có độ sâu lớn, hai bên đường chưa được bố trí hệ thống rào chắn bảo vệ.

Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình vào khoảng 15 giờ 30 phút để lo hậu sự, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi.