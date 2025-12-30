Vụ nữ sinh lớp 8 tố bị thầy giáo sàm sỡ: Thông tin mới nhất

Liên quan đến vụ việc thầy P.V.T. (sinh năm 1980, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị tố có hành vi sàm sỡ, đụng chạm vùng nhạy cảm của nữ sinh lớp 8, tối 29/12, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết nhà trường đã tổ chức họp và quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông T., kể từ ngày hôm nay, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Vị hiệu trưởng thông tin thêm, việc tạm đình chỉ nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh việc ông T. bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 8 tại trường học.

Trưởng Công an xã Hương Khê, Thượng tá Phan Mạnh Hùng cũng cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc trên và mời thầy T. đến làm việc. Trong khi đó, quan điểm của lãnh đạo UBND xã Hương Khê là "nếu kết quả xác minh là đúng sẽ xử lý nghiêm".

Ông T. đã bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày để phục vụ điều tra, xác minh việc ông bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 8 tại trường.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin ông T. bị tố có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 8, bị phụ huynh đến tận trường tìm. Ông T. là giáo viên dạy môn Ngữ Văn, kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật của trường.

Trao đổi trên báo VietNamNet, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho hay sau sự việc, ông T. đã có bản tường trình. Theo nội dung tường trình của nam giáo viên, khoảng 10 giờ sáng ngày 28/12, sau khi ăn sáng và "uống rất nhiều rượu", ông T. đạp xe đi ngang qua trường thì thấy điện ở phòng đa chức năng đang sáng nên vào trường để tắt.

Ông Ánh kể thêm, ông T. tường trình rằng, khi lên phòng thì thấy có 3 học sinh đang tập võ. Ông T. vào hướng dẫn một vài động tác võ cho nữ sinh, trong quá trình đó tay bị va chạm vào vùng nhạy cảm của nữ sinh. Sự việc khiến nữ sinh bật khóc, gọi điện cho bố đến trường. Khi đến, bố của em học sinh vì bức xúc nên đã dùng gạch đập vào đầu ông T.

Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, một số học sinh tự nguyện tới trường để tập luyện. Nhà trường nêu quan điểm là luôn bảo vệ danh dự, nhân phẩm của học sinh và sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vụ việc để xem xét, xử lý phù hợp.