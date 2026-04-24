Liên quan vụ "Một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk 'bay ghế' sau loạt sai phạm" đã được Tiền Phong đưa tin trước đó, chiều 23/4, nguồn tin Tiền Phong cho biết: Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử cán bộ đến làm việc với Đảng ủy và UBND xã Dray Bhăng để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến sai phạm của bà Võ Thị Hường (nguyên Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu).

Kết quả kiểm tra, xác minh trước đó cho thấy, bà Hường có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là lĩnh vực tài chính và thực hiện chế độ chính sách, gây bức xúc trong đội ngũ giáo viên.

Một trong những sai phạm nổi bật là việc bà Hường được xác định đã gợi ý, tác động để giáo viên trích lại tiền khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Tại cuộc họp do bà chủ trì, mỗi giáo viên được yêu cầu trích từ 100.000 - 150.000 đồng để đưa cho ông Võ Viết Vỹ (bảo vệ nhà trường, đồng thời là em trai của bà Hường), dù không thuộc diện được hưởng chế độ.

Không dừng lại ở đó, bà Hường còn nhắn trong nhóm Zalo nội bộ yêu cầu 24 giáo viên, nhân viên chuyển tiền cho bảo vệ. Tổng số tiền ông Vỹ nhận được là 3,6 triệu đồng, được xác định là cao hơn mức thưởng của một giáo viên đủ điều kiện theo quy định.

Các chứng từ ký trước ngày 1/7/2025 nhưng đóng dấu thuộc chính quyền 2 cấp.

Liên quan đến công tác tài chính, cơ quan chức năng xác định Trường Tiểu học Kim Châu có sai phạm trong sử dụng quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó có 3 chứng từ chi tổng 12,5 triệu đồng cho việc cắt tỉa, chăm sóc cây xanh nhưng không có hợp đồng, kế hoạch, thời gian thực hiện hay hồ sơ chứng minh khối lượng công việc, dù vẫn được bà Võ Thị Hường ký duyệt.

Qua xác minh, số tiền này được chi cho ông Võ Viết Vỹ (bảo vệ nhà trường, đồng thời là em ruột của hiệu trưởng) qua 3 lần thanh toán vào các ngày 14/2/2025, 29/5/2025 và 29/6/2025, tương ứng với các khoản 5 triệu đồng, 5 triệu đồng và 2,5 triệu đồng, song không có căn cứ chứng minh công việc đã thực hiện.

Quá trình kiểm tra còn phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng con dấu của nhà trường. Các chứng từ nêu trên được đóng dấu theo mẫu con dấu áp dụng trong giai đoạn chính quyền hai cấp (triển khai từ tháng 7/2025), trong khi thời điểm phát sinh và thanh toán lại diễn ra trước đó, khi bộ máy chính quyền địa phương vẫn còn cấp huyện. Việc sử dụng con dấu không đúng thời điểm bị xác định là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng con dấu và có liên quan đến quy định của Luật Kế toán năm 2015.

Trước những sai phạm nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dray Bhăng đã quyết định kỷ luật bà Võ Thị Hường bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Sau đó, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tiếp tục ban hành quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu đối với bà Hường.