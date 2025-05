Vụ nữ hiệu phó tố bị giáo viên đánh ngay tại trường mầm non: Hiệu trưởng lên tiếng bất ngờ

Thông tin bà N.T.B.T., Phó hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông (phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tố bị một giáo viên hành hung ngay trong cuộc họp bình xét, đánh giá giáo viên cuối năm học đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, bà T. cho hay, trong cuộc họp xét thi đua cuối năm học được tổ chức hôm 24/5 vừa qua do bà N.T.H., hiệu trưởng nhà trường chủ trì, khi đánh giá xếp loại, nhà trường có nhắc đến những đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên của trường đánh trẻ được đăng tải trên MXH vào tháng 3/2025. Lúc này, cô giáo L.T.K.D. (giáo viên lớp lá 5) cho rằng người đăng clip trên lên mạng chính là bà T.

Nữ hiệu phó khẳng định bản thân không làm việc đó và yêu cầu hiệu trưởng mời cơ quan an ninh mạng vào cuộc điều tra làm rõ. Theo bà T., trong lúc 2 bên đang nói qua nói lại thì cô D. chạy đến, dùng tay dí 3-4 cái lên đầu bà. Sau đó, cô D. lao tới đạp nhiều cái vào bụng bà T. khiến nữ hiệu phó ngã ra sàn.

Hình ảnh vết thương ở vùng bụng do cô T. cung cấp.

Bà T. nói thêm, sự việc xảy ra có nhiều giáo viên trong trường nhìn thấy. Bị đánh, bà T. đau đớn, cố gắng bò lên ghế rồi gọi điện cho chồng đến đưa đi khám tại Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, bà T. cho biết toàn bộ sự việc được camera trong phòng họp ghi lại. Gia đình bà đã trình báo sự việc với công an phường và yêu cầu làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của bà D.

Hiệu trưởng và nữ giáo viên bị tố nói gì?

Trả lời trên báo Dân Trí, bà N.T.H. (Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông) phủ nhận việc hiệu phó bị giáo viên tác động vật lý tại cuộc họp do mình chủ trì. Bà H. từ chối cung cấp thêm các thông tin liên quan và cho biết công an đang điều tra vụ việc.

Còn về phía cô L.T.K.D., nữ giáo viên khẳng định không hề có tác động nào đến bà T. khiến nữ hiệu phó chấn thương phải nhập viện. Cô D. không rõ vết thương của bà T. do đâu mà có. “Cơ quan chức năng cũng đang xác minh làm rõ vụ việc. Tôi sẽ bảo vệ uy tín của đơn vị và cá nhân tôi", bà D. nói trên báo Thanh Niên.

Trường mầm non Dương Đông.

Chiều 25/5, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP. Phú Quốc thông tin đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông báo cáo rõ vụ việc nói trên vào hôm nay (26/5). Vị lãnh đạo nói mới chỉ nghe thông tin từ một phía nên chưa biết rõ thực tế thế nào, nếu sự việc đúng như phản ánh thì sẽ xử nghiêm.

Công an phường Dương Đông xác nhận đã nhận được đơn phản ánh vụ việc từ gia đình bà T. Cơ quan công an đã hướng dẫn gia đình cung cấp giấy tờ hồ sơ bệnh án để điều tra, làm rõ, theo nguồn tin trên báo Phụ nữ TP.HCM.

Trước đó, liên quan đến vụ clip giáo viên đánh trẻ, UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đã có quyết định kỷ luật ban giám hiệu Trường mầm non Dương Đông và 4 giáo viên bằng hình thức khiển trách.

