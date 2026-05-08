Liên quan đến sự việc người phụ nữ nghi gom nước dừa thừa để bán lại cho khách xảy ra tại bãi biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) chiều 6/5 gây xôn xao dư luận, người bán hàng trong đoạn clip phản ánh trên mạng xã hội là bà L.T.X. (trú xã Hải Thịnh).

Trao đổi trên báo VnExpress , ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh, cho biết, cơ quan chức năng đã làm việc với người phụ nữ bán dừa để xác minh về đoạn clip phản ánh việc gom nước dừa thừa bán lại cho du khách.

Kết quả xác minh cho thấy, bà X. gom nước dừa để mang về nhà nấu ăn (om thịt), một thói quen phổ biến của người dân địa phương. Cơ quan chức năng khẳng định

Qua đối chiếu thực tế và nội dung clip, người bán hàng không có ý định bán lại phần nước dừa thừa này cho khách hàng khác.

Thông tin trên Dân trí cho biết thêm, ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh đã có báo cáo về việc xác minh, xử lý dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh tại bãi tắm 3, Khu du lịch Thịnh Long.

Theo đó, ngày 6/5, UBND xã Hải Thịnh tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội liên quan đến một số hình ảnh và clip cảnh một phụ nữ kinh doanh tại khu vực bãi tắm 3 (Khu du lịch Thịnh Long) có hành vi gây mất an toàn thực phẩm và bán hàng giá cao.

Đoạn clip ghi lại cảnh bà X. dồn nước đừa thừa vào một chiếc cốc rồi đổ ngược vào một quả dừa gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ngày 7/5, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long đã mời bà X. lên làm việc, lập biên bản về lỗi bán hàng giải khát giá cao không đúng quy định, làm ảnh hưởng tới khu du lịch.

Ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh tổ chức hội nghị, triệu tập bà X. lên làm việc. Tại buổi làm việc, người phụ nữ trình bày tường trình vụ việc. Bà X. cho biết đã nhận thức rõ hành vi của bản thân: Bán hàng giải khát giá cao không đúng theo quy định làm ảnh hưởng tới khu du lịch và phong trào của địa phương.

Về việc gom nước dừa thừa, bà cho biết gom về để sử dụng mục đích cá nhân chứ không bán cho khách hàng. Bà X. đã xin lỗi chính quyền, du khách và cộng đồng mạng về những hành vi chưa đúng của bản thân và xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBND xã Hải Thịnh quyết định đình chỉ hoạt động buôn bán, kinh doanh của bà X. tại Khu du lịch Thịnh Long. Ban quản lý khu du lịch cũng đã tổ chức họp các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan quán triệt các nội quy, quy định của địa phương về công tác du lịch.

Chính quyền địa phương cũng xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý Khu du lịch, phân công rõ nhiệm vụ thành viên ban; thường xuyên họp rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ và định kỳ báo cáo UBND xã.

Các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan được yêu cầu chủ động niêm yết giá dịch vụ (cố định), giá thực đơn (theo ngày); bán, thu đúng giá đã niêm yết trên tinh thần "buôn bán, kinh doanh phải vừa tuân thủ pháp luật, vừa đảm bảo thuần phong, mỹ tục địa phương"; đồng thời phải chủ động vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực kinh doanh; ký cam kết thực hiện nghiêm các Nội quy, quy định trong việc tham gia các hoạt động kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến du lịch, phục vụ du lịch.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà X. dọn dẹp vỏ trái dừa đã bán trên bãi biển, bỏ vào một chiếc bao tải. Trong lúc dọn dẹp, người phụ nữ có hành động đổ nước dừa thừa từ những quả dừa vào một chiếc cốc, sau đó người này lại đổ nước dừa từ cốc này vào một quả dừa, uống phần nước dừa trong cốc.

Hành động của bà X. được nhóm du khách ghi lại, đặt nghi vấn bà này gom nước dừa thừa để bán lại cho khách.