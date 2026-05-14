Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời xác minh, xử lý một trường hợp học sinh điều khiển xe ô tô tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân kèm video ghi lại hình ảnh một nam sinh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 20A-263.19 lưu thông trên Quốc lộ 2 và nhiều tuyến đường trên địa bàn, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện là em L.M.A. (SN 2008), trú tại thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang, hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Hòa). Thời điểm điều khiển phương tiện, nam sinh này chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý đối với L.M.A. về hành vi “Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô”, với mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị xử lý về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, mức phạt từ 28 đến 30 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ phương tiện, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, tránh những hành vi bốc đồng, “câu view” trên mạng xã hội gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.