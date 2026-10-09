Vũ Nam Khánh gây chú ý với "Khát vọng vinh quang" tại Shine Fest 2026

Giữa một sân khấu được dàn dựng quy mô, phần trình diễn của Vũ Nam Khánh trở thành một trong những điểm nhấn bất ngờ của đêm Shine Fest - Hành trình tỏa sáng 2026. Nhận lời góp mặt với tư cách ca sĩ khách mời đặc biệt tại Fashion Show, nam ca sĩ trẻ chọn "Khát vọng vinh quang", một ca khúc đòi hỏi giọng khỏe và hơi dài, để ra mắt khán giả.

Lợi thế lớn nhất của Nam Khánh nằm ở chất giọng dày, vang và có độ nặng. Ở quãng trầm, giọng hát tròn và chắc; khi lên nốt cao, Nam Khánh vẫn giữ được độ bùng nổ mà không bị phô hay gồng. Thay vì hát theo lối rập khuôn, nam ca sĩ biết điều tiết hơi thở và nhấn nhá để từng câu hát vừa giữ được khí thế hào hùng của bài, vừa có cảm xúc riêng. Chính nền tảng ấy giúp một gương mặt mới tự tin làm chủ không gian rộng của đêm diễn.

Đặt trong bối cảnh một Fashion Show, phần biểu diễn của Nam Khánh không chỉ là tiết mục chen giữa các lượt catwalk mà còn góp phần đẩy cảm xúc khán phòng lên cao. Giai điệu mạnh mẽ của "Khát vọng vinh quang" hòa cùng nhịp bước người mẫu và ánh sáng sân khấu, trong khi phong thái đĩnh đạc, ánh mắt đầy năng lượng và những nốt cao vút của Nam Khánh truyền đi tinh thần kiên cường, nỗ lực vươn lên đúng với tinh thần ca khúc.

Không chọn lối đi an toàn, Nam Khánh đang định hình bản sắc bằng giọng hát mộc mạc nhưng nội lực. Sự đón nhận của khán giả tại Shine Fest 2026 cho thấy sức hút tự nhiên của nam ca sĩ, và nếu giữ được sự nghiêm túc, chỉn chu với nghề như ở đêm diễn này, đây có thể là bước đệm để cái tên Vũ Nam Khánh tiến xa hơn trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.