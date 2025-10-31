Vụ nam giáo viên bóp cổ đồng nghiệp, thái độ cười cợt khi họp kiểm điểm: Quyết định của nhà trường

Sự việc ông Đàng Tảng, 46 tuổi, giáo viên dạy Toán Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) hành hung đồng nghiệp ngay trong sân trường đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.

Mới đây, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã họp Hội đồng kỷ luật của trường, thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với ông Tảng. Sau đó, trường đã có văn bản gửi Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk chờ chỉ đạo.

Ngày 30/10, Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk đã có văn bản thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc buộc thôi việc ông Đàng Tảng do vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và tái phạm trong thời gian đang thi hành kỷ luật.

Ông Tảng bóp cổ đồng nghiệp trong sân trường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, vào sáng ngày 3/10, ông Tảng đỗ xe máy không đúng vị trí nên thầy Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn trường lúc này đang đi kiểm tra trật tự trong khuôn viên trường đã nhắc nhở đồng nghiệp. Tuy nhiên, thay vì để xe lại đúng chỗ, ông Tảng đã lớn tiếng và có hành vi bóp cổ thầy Sinh 2 lần. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của một số học sinh và bảo vệ.

Sau sự việc, thầy Sinh bị thương tích vùng cổ, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như công tác giảng dạy. Những học sinh chứng kiến cũng bị sốc tâm lý.

Thái độ thách thức trong cuộc họp hội đồng kỷ luật

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã lập biên bản, ghi nhận thương tích và báo cáo vụ việc lên Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cùng Công an xã Ea Tô để xử lý theo quy định.

Đến ngày 18/10, nhà trường tổ chức họp kiểm điểm ông Đàng Tảng. Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, theo báo cáo của nhà trường, tại cuộc họp, ông Tảng không viết bản kiểm điểm, có thái độ thiếu cầu thị, cười cợt, quay phim, chụp ảnh trong buổi họp.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dự họp bày tỏ bức xúc và thống nhất đề nghị thành lập hội đồng kỷ luật xem xét xử lý theo quy định.

Ngày 30/10, Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk đã có văn bản thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc buộc thôi việc ông Đàng Tảng.

Trong buổi họp hội đồng kỷ luật hôm 25/10, ông Tảng tiếp tục có thái độ thách thức, không hợp tác. 100% thành viên hội đồng biểu quyết áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với nam giáo viên này.

Cũng theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Tảng đã 5 lần bị kỷ luật tại các đơn vị công tác khác nhau, trong các năm từ 2013 - 2025.

Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến của nhà trường, Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk nhận thấy hành vi vi phạm của viên chức Đàng Tảng là tái phạm khi đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo và hành vi vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận bức xúc, vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.