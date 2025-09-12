Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu

Showbiz Hoa ngữ đang trải qua thời khắc đau buồn khi nam diễn viên Vu Mông Lung được xác nhận đã qua đời ở tuổi 37 vào ngày 11/9. Theo studio đại diện, ngôi sao Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa mất vì ngã lầu và cơ quan chức năng xác định không có yếu tố hình sự trong vụ việc. Kết luận này của cảnh sát điều tra được đánh giá khó hiểu và mập mờ. Nhiều khán giả đã chất vấn, đặt nghi vấn về việc nguyên nhân tử vong thực sự của Vu Mông Lung bị che giấu. Bởi hàng loạt chi tiết xoay quanh cái chết của anh chứa đựng rất nhiều uẩn khúc đáng ngờ, không hợp lý.

Đến sáng 12/9, 1 cảnh sát ở Giang Ninh (Trung Quốc) đã lên tiếng giải đáp nghi vấn của công chúng về kết quả điều tra vụ việc Vu Mông Lung tử vong. Theo vị cảnh sát này, 1 khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận vụ việc không có tố hình sự thì đây là kết quả cuối cùng cho thấy nam diễn viên không bị sát hại để khép lại quá trình điều tra, trừ khi người nhà nạn nhân có khiếu nại. Về lý do cảnh sát chỉ thông báo Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu là vì họ không có đủ bằng chứng để kết luận chính xác nam diễn viên này đã tự tử hay gặp tai nạn ngoài ý muốn.

Kết luận điều tra về cái chết của Vu Mông Lung bị nghi vấn

"Đối với vụ việc của Vu Mông Lung khi điều tra cảnh sát sẽ tập trung vào 3 nghi vấn gồm: giết người, tự tử và tai nạn. Trong đó, giết người được xếp vào nhóm vụ án hình sự và cần kết luận chuẩn xác. Với trường hợp tự tử và tai nạn, vì không có hung thủ để bắt giữ nên cảnh sát không thể lập hồ sơ điều tra, do đó chúng được gọi là vụ việc có yếu tố hình sự bị loại trừ. Trong trường hợp tự tử, ngay cả khi nạn nhân để lại di chúc hoặc có ám hiệu tự tử trước khi hành động cực đoan, cảnh sát không thể tùy tiện kết luận người đó qua đời vì tự tử nếu không đủ bằng chứng liên quan. Do đó, trong vụ việc của Vu Mông Lung, cơ quan chức năng cũng chỉ có thể loại trừ vụ việc này là án giết người, còn cụ thể nam diễn viên mất do tự tử hay tai nạn thì không đủ cơ sở kết luận vì thiếu chứng cứ", vị cảnh sát nói với tờ QQ.

Cơ quan chức năng loại trừ việc nam diễn viên bị giết trong vụ việc, nhưng không đủ bằng chứng để kết luận anh qua đời vì tự tự hay gặp tai nạn ngoài ý muốn

Theo tìm hiểu của tờ iFeng, cha mẹ của Vu Mông Lung đã đau đớn tột cùng, suy sụp khi hay tin con trai mất. Mẹ nam diễn viên được cho biết đã ngất xỉu ngay khi nghe cú điện thoại báo tin dữ. Đến hiện tại, cha mẹ Vu Mông Lung vẫn chưa thể nhìn mặt con lần cuối. Họ đang từ quê nhà Tân Cương xa xôi đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuẩn bị nhận thi thể và lo liệu hậu sự cho cố nghệ sĩ.

Tờ 163 cho biết Vu Mông Lung là con 1 trong gia đình. Mẹ anh là giáo viên âm nhạc. Gia đình Vu Mông Lung rất thương yêu và luôn ủng hộ con trai trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Bản thân Vu Mông Lung cũng là người con hiếu thảo. Anh chấp nhận ở nhà thuê chật hẹp tại Bắc Kinh (Trung Quốc), chăm chỉ làm việc kiếm tiền chỉ để mua 1 ngôi nhà khang trang cho cha mẹ ở quê nhà Tân Cương. Trên MXH, việc cha mẹ Vu Mông Lung "người đầu bạc tiễn người đầu xanh" khiến công chúng vô cùng xót xa.

Mẹ Vu Mông Lung ngất xỉu sau khi nghe tin con trai ngã lầu tử vong

Theo nhân chứng được tờ YZWB phỏng vấn, thi thể Vu Mông Lung được tìm thấy ở chung cư Dương Quang Thượng Đông ở Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc). 1 cụ bà là cư dân của chung cư này cho biết người phát hiện thi thể Vu Mông Lung là bạn thân của bà (tạm gọi là A). Vào lúc 6h sáng 11/9, bà A như thường ngày dắt chó đi dạo. Chú chó đã ngửa thấy mùi máu và chạy đến chỗ người thanh niên nằm bất tỉnh dưới đất. Khi nhân chứng A hô hoán, mọi người đã kéo tới xem tình hình.

Cụ bà cho biết lúc nhìn thấy chàng thanh niên, miệng nạn nhân chảy đầy máu, không rõ có còn sống hay không. Sau đó, có 1 số người vội chạy tới dùng quần áo che mặt nạn nhân và cho biết người nằm trên mặt đất là bạn của mình. Bảo vệ chung cư liền gọi cứu hộ, cảnh sát và phong tỏa hiện trường. Đến 9h cùng ngày, công tác khám nghiệm của cảnh sát mới hoàn thành và lệnh phong tỏa được gỡ bỏ.

Khi được phóng viên hỏi người bị nạn có phải Vu Mông Lung không, bà cụ cho biết phải đến khi xem tin tức mới biết nạn nhân tử vong là 1 nam diễn viên nổi tiếng. Bà chia sẻ từng thấy anh chụp ảnh, chơi đùa với bạn bè trong khu vực tòa nhà. "Thằng bé đẹp trai lắm. Các cô cậu đi cùng thằng bé ai cũng có ngoại hình đẹp trai, xinh gái hết. Thật đáng tiếc", cụ bà nói.

Theo nhân chứng, lúc Vu Mông Lung được phát hiện, anh đã nằm bất tỉnh trên mặt đất, miệng chảy đầy máu, không rõ còn sống hay đã chết

