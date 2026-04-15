Liên quan tới vụ ô tô Mercedes va chạm với xe máy trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, đêm 14/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện tài xế ô tô Mercedes trong vụ việc có nồng độ cồn.

Cụ thể, tài xế điều khiển ô tô Mercedes BKS 30K-366.xx được xác định là ông L.T.K. (ở Hà Nội), người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,212mg/lít khí thở.

Báo Người lao động thông tin, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/4, tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Mercedes di chuyển trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp thuộc phường Vĩnh Tuy thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 29AN-021.xx do anh N.V.M. (ở Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc ô tô tiếp tục lao trực diện vào vòng xuyến và tông vào xe máy BKS 29D2-333.xx do anh N.T.H. điều khiển, chở vợ là chị T.T.V.A..

Theo nhà chức trách, vụ tai nạn khiến chị V.A. bị thương phải nhập viện cấp cứu, anh H. và anh M. bị thương nhẹ.