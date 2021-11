Vụ mất tích hơn 7 tháng khi đi đòi nợ ở Hải Dương: Lạnh người nhìn lại quá trình giết người, giấu xác rồi đem đốt để phi tang

Nạn nhân của vụ án là anh D.C.C. (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Nguyên nhân gây án được xác định do trước đó, vợ chồng Năng từng vay của anh C. khoản tiền hơn 7 tỷ đồng, mới chỉ trả hơn 4 tỷ đồng. Số tiền còn lại, do không có khả năng chi trả, Năng xin khất nợ anh C. nhưng không thành nên đã ra tay giết anh C.

Cây gậy gỗ ở tiệm thuốc tây

Quá trình gây án bắt đầu từ hiện trường tiệm thuốc của vợ chồng Năng. Ngày 28/11/2020, quan sát thấy góc tiệm thuốc có một cây gậy gỗ, Năng nảy sinh ý dụ anh C đến "nói chuyện" xin khất nợ.

Một trong các hiện trường của vụ thảm án (tiệm áo dài trước đó được vợ chồng Năng thuê để mở tiệm thuốc tây)

Khi anh C. không đồng ý với lời đề nghị trả 200 triệu trước, Năng đưa anh C. lên gác xép, lợi dụng lúc anh C. đứng quay lưng, Năng đã dùng gậy gỗ đánh trúng đầu làm nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.

Tiếp đến, Năng đánh thêm nhiều nhát làm vỡ hộp sọ, đến khi anh C. tử vong mới dừng tay.

Sau khi gây án xong, do sợ bị phát hiện, Năng đã lên kế hoạch phi tang xác anh C. Hắn đi đến khu vực gần sân golf trong Khu đô thị Tuệ Tĩnh với mục đích tìm vị trí chôn xác nạn nhân nhưng không thành.

Giấu xác trong nhà tắm trong khi tìm chỗ phi tang

Cuối cùng, chọn được địa điểm để chôn xác anh C tại khu đất trống ngoài bờ đê sông Kim Sơn, Năng quay trở về tiệm thuốc - hiện trường gây án. Hắn dùng một chiếc chăn nỉ đỏ ở tủ thuốc tầng 1 để quấn quanh thi thể nạn nhân, kéo xác nạn nhân xuống giấu ở khu nhà tắm dưới tầng 1.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Năng điều khiển xe Mazda CX5 (xe do anh C. điều khiển đến địa điểm hiệu thuốc của Năng) với mục đích để đi lên Hà Nội cất giấu.

Trở về nhà, nghi phạm tiếp tục mang cuốc ra khu đất trống cạnh sông Kim Sơn để đào hố chôn xác anh C. Xong xuôi, Năng quay trở về hiệu thuốc, dùng quần áo cũ lau những vết máu còn lại, dùng cồn và rượu lau để giảm bớt mùi từ thi thể nạn nhân.

Khoảng gần 22 giờ 30 phút, Năng nói với vợ là Vũ Thị Mừng về việc đã giết anh C. Mừng khuyên Năng ra đầu thú nhưng Năng không đồng tình, muốn Mừng cùng tham gia tìm chỗ để phi tang xác nạn nhân. Mừng đồng ý giúp Năng che giấu hành vi phạm tội.

Thấy khu vực có nhiều cát, Năng đã đưa nạn nhân ra đây để phi tang

Hai vợ chồng nghi phạm dùng một chiếc áo mưa liền, màu xám để bọc bên ngoài chiếc chăn quấn thi thể anh C. Riêng Mừng dùng một số quần áo cũ, tiếp tục lau chùi các vết máu còn lại trên gác xép, tường.

Tại khu vực hố chôn đã chuẩn bị hồi chiều, nghi phạm chôn thi thể anh C. xuống hố, dùng cuốc lấp đất bằng phẳng.

Đốt xác nạn nhân vì sợ bị lộ

Thời gian sau đó, Năng thường xuyên ra khu vực chôn xác anh C. để xem xét tình hình. Đến khoảng gần Tết Nguyên Đán 2021, Năng phát hiện có một số cây mới được trồng. Lo sợ việc tiếp tục đào đất trồng cây sẽ dễ phát hiện xác đã chôn, Năng nghĩ cần phải đào thi thể nạn nhân lên rồi đốt phi tang.

Khu vực đốt xác phi tang nạn nhân

Tối ngày 8/2/2021 (tức ngày 27 Âm lịch), vợ chồng Năng đi ăn tất niên nhà người quen. Năng phát hiện khu đất trống gần đó có một số giát giường bằng gỗ. Tối hôm đó, Năng và Mừng đã đào thi thể anh C. lên. Hắn và vợ dùng giát giường, gỗ củi quanh đó cùng với 2 lít xăng đã mua được để đốt phi tang xác nạn nhân.

Trong quá trình đào, đốt thi thể nói trên, Mừng mặc áo bảo hộ y tế chống dịch, khi đang đốt thì có người dân nhìn thấy và hỏi "Đốt gì mà cháy to thế". Mừng trả lời: "Đốt đồ chống dịch" nên người dân đã bỏ đi.

Tiếp đến, Năng điều khiển xe ô tô ra khu vực cầu Hàn, khi đến giữa cầu hướng Nam Sách - TP Hải Dương thì thả 2 túi nilon đựng xương, tro cùng với thả xẻng, rìu và quần áo bảo hộ xuống sông rồi đi về nhà.

Đến ngày 1/7/2021, Cao Tài Năng đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Trước khi gây án, vợ chồng Năng, Mừng chưa từng vướng tiền án, tiền sự, họ sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khá, đều có trình độ học vấn.

Hành vi man rợ của nghi phạm Cao Tài Năng sẽ đối mặt với khung phạt tối đa là tử hình.