Vũ Linh trước giờ G: Hai lần lỡ Á vương và quyết tâm chinh phục Mister International 2026

Vũ Linh sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Mister International 2026, diễn ra từ ngày 12 đến 26/9 tại Thái Lan. Đây là lần thứ tư nam người mẫu sinh năm 1994 bước ra đấu trường quốc tế, và cũng là lần anh chấp nhận rủi ro lớn nhất khi thay đổi toàn bộ hình ảnh đã làm nên tên tuổi mình.

Thông tin vừa hé lộ đã lập tức chia đôi dư luận. Một phía nể phục sự bền bỉ của Vũ Linh, bởi việc đem chuông đánh xứ người đòi hỏi khâu chuẩn bị công phu mà không phải người mẫu nào cũng duy trì được qua nhiều mùa. Phía còn lại đặt câu hỏi ngược, rằng gương mặt Vũ Linh đã quá quen thuộc trên các sàn đấu quốc tế, liệu anh còn tạo được bất ngờ nào không.

Chính Vũ Linh là người trả lời rõ ràng nhất. "Vấn đề không nằm ở việc mình xuất hiện bao nhiêu lần, mà nằm ở mỗi lần xuất hiện, anh có mang đến điều gì mới mẻ hay không", anh nói, và khẳng định lần trở lại này không phải một sự lặp lại mà là một chương mới. "Linh không muốn dựa vào những gì mình đã có. Linh muốn tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới, từ cách chuẩn bị, phong thái, chiến lược thi đấu cho đến cách Linh kể câu chuyện của mình."

Ê-kíp đã cùng anh điều chỉnh hình ảnh và phong cách, đồng thời tăng cường luyện tập để bám sát tiêu chí cuộc thi. Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, cho biết vì Vũ Linh đã dày dạn kinh nghiệm nên ê-kíp chỉ cần bổ sung đôi chút để tạo diện mạo mới mẻ hơn. Đồng hành cùng anh còn có Mạnh Lân, Á vương 1 Mister International 2024, người truyền lại kinh nghiệm từ chính mùa giải Việt Nam suýt chạm tới vương miện.

Điều đáng chú ý là cách Vũ Linh xác định lại điểm yếu của chính mình. Sau nhiều cuộc thi, thứ anh rút ra không phải công thức chiến thắng mà là một nhận định khác, rằng chiến thắng không chỉ đến từ việc mình giỏi đến đâu mà còn từ việc mình hiểu mình đến đâu. Vì vậy thay vì cố trở thành phiên bản hoàn hảo theo kỳ vọng của người khác, anh tập trung vào bốn thứ còn thiếu, gồm sự ổn định, khả năng làm chủ áp lực, cách kể câu chuyện của bản thân và bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định.

Đó là bài học rút ra từ một thực tế khá phũ phàng ở các đấu trường nam vương, khi khoảng cách giữa danh hiệu Á vương và ngôi vị cao nhất thường không nằm ở việc ai đẹp hơn hay nhiều kinh nghiệm hơn, mà ở việc ai giữ được phong độ tốt nhất vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Vũ Linh đã hai lần dừng ở nấc thứ năm, và anh hiểu rõ nấc đó nằm ở đâu.

"Linh không đến với cuộc thi lần này với tâm thế của một người từng là Á vương, mà là của một người đến để chinh phục ngôi vương", anh nhấn mạnh. Dù vậy, anh cũng thừa nhận kết quả không nằm hoàn toàn trong tay thí sinh, và mong khi cuộc thi khép lại, mọi người có thể nói rằng anh đã thật sự chiến đấu cho mục tiêu của mình.

Nguyễn Vũ Linh quê Bến Tre, nay thuộc Vĩnh Long sau sáp nhập, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và từng làm tiếp viên hàng không trước khi chuyển hẳn sang nghề mẫu. Anh cao 1,86 m, nặng 78 kg với số đo 99-78-98, theo VOV. Hành trình thi thố bắt đầu từ giải Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, sau đó là top 10 Mister Tourism Universe 2017 và Á vương 4 Mister Grand International 2022 kèm hai giải phụ tại Trinidad và Tobago.

Bước ngoặt đến vào tháng 6/2025, khi anh giành Á vương 4 Manhunt International 2025 giữa 37 thí sinh tại Bangkok, mùa giải mà người mẫu Pháp Adonis Renaud đăng quang. Ngoài thứ hạng chính, anh còn nằm trong top 5 hình thể đẹp nhất và top 4 thí sinh được yêu thích nhất.

Mister International ra đời tại Thái Lan năm 2006. Việt Nam từng hai lần chạm tay vào vương miện với Ngô Tiến Doãn năm 2008 và Trịnh Bảo năm 2018, sau đó là Á vương 1 của Mạnh Lân năm 2024 và top 10 của Đoàn Công Vinh năm 2025. Mùa 2026 dự kiến quy tụ khoảng 51 thí sinh, chung kết ngày 26/9.